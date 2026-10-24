i Die Schlange vor dem Apple Store reißt nicht ab. Massimiliano Carloni / Leserreporter Trotz Regen und Kälte Mega-Ansturm – Wiener stehen für neues iPhone Schlange Regen, Kälte und Preise von bis zu 3.819 Euro: Nichts davon hält Apple-Fans am Samstagmorgen vom Anstellen in der Wiener City ab. Von Maxim Zdziarski 24.10.2026, 10:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großer Andrang am Samstagvormittag in der Wiener City! Vor dem Apple Store auf der Kärntner Straße stehen zahlreiche Kunden Schlange. Der Grund: Sie wollen offenbar eines der neuen faltbaren iPhones ergattern.

Mit dem iPhone Duo bringt Apple sein neues Falthandy auf den Markt. Doch das innovative Smartphone hat seinen Preis.

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Bis zu 3.819 Euro für neues iPhone

Bereits für die günstigste Variante werden stolze 2.319 Euro fällig. Wer das iPhone Duo mit dem größten verfügbaren Speicherplatz von zwei Terabyte haben möchte, muss sogar 3.819 Euro hinblättern. Das sind satte 1.500 Euro Unterschied zwischen Einstiegs- und Topmodell.

Doch auch das iPhone 18 Pro ist neu und kostet zwischen 1.449 und 1.599 Euro. Neben den Smartphones sind auch neue Apple Watches hoch im Kurs.

Apple-Fans trotzen Regen und Kälte

Doch weder die hohen Preise noch das ungemütliche Herbstwetter können die Apple-Fans abschrecken. Trotz Regen und niedriger Temperaturen harren zahlreiche Kunden vor dem Geschäft aus, um eines der begehrten Geräte zu ergattern.

Die lange Warteschlange zeigt: Auch bei Preisen jenseits der 2.000-Euro-Marke ist die Begeisterung für neue Apple-Produkte bei vielen Wienern ungebrochen.