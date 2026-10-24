Mega-Ansturm – Wiener stehen für neues iPhone Schlange

Großer Andrang am Samstagvormittag in der Wiener City! Vor dem Apple Store auf der Kärntner Straße stehen zahlreiche Kunden Schlange. Der Grund: Sie wollen offenbar eines der neuen faltbaren iPhones ergattern.
Mit dem iPhone Duo bringt Apple sein neues Falthandy auf den Markt. Doch das innovative Smartphone hat seinen Preis.
Bereits für die günstigste Variante werden stolze 2.319 Euro fällig. Wer das iPhone Duo mit dem größten verfügbaren Speicherplatz von zwei Terabyte haben möchte, muss sogar 3.819 Euro hinblättern. Das sind satte 1.500 Euro Unterschied zwischen Einstiegs- und Topmodell.
Doch auch das iPhone 18 Pro ist neu und kostet zwischen 1.449 und 1.599 Euro. Neben den Smartphones sind auch neue Apple Watches hoch im Kurs.
Doch weder die hohen Preise noch das ungemütliche Herbstwetter können die Apple-Fans abschrecken. Trotz Regen und niedriger Temperaturen harren zahlreiche Kunden vor dem Geschäft aus, um eines der begehrten Geräte zu ergattern.
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Die lange Warteschlange zeigt: Auch bei Preisen jenseits der 2.000-Euro-Marke ist die Begeisterung für neue Apple-Produkte bei vielen Wienern ungebrochen.