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Auf ein teureres Modell auszuweichen hilft nicht: Egal ob 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB Speicher – die Wartezeit ist bei allen Varianten gleich lang.
Auf ein teureres Modell auszuweichen hilft nicht: Egal ob 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB Speicher – die Wartezeit ist bei allen Varianten gleich lang.
REUTERS / Carlos Barria
Chaos um Apple-Falthandy

iPhone Duo schon ausverkauft – Warten bis 2027

Der Vorbestellstart für Apples erstes Falthandy endete im Chaos. Innerhalb von 30 Minuten verschoben sich die Liefertermine um Monate.
Von Digital Heute
18.10.2026, 19:39
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Am Freitag um 14 Uhr startete die Vorbestellung für das iPhone Duo. Doch wer nicht sofort zugeschlagen hat, muss jetzt sehr lange warten.

Während Mobilfunkanbieter bereits vor dem offiziellen Termin Bestellungen annahmen, öffnete Apple seinen Online-Store erst fünf Minuten später. Der Ansturm war enorm.

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Laut "Macwelt" konnte man praktisch dabei zusehen, wie sich die Lieferzeiten verlängerten: Um 14:05 Uhr wurde noch der Zeitraum vom 25. November bis 2. Dezember angezeigt, um 14:20 Uhr bereits Weihnachten, und um 14:35 Uhr war es der 25. Jänner 2027.

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Auf ein teureres Modell auszuweichen hilft nicht: Egal ob 256 GB, 512 GB, 1 TB oder 2 TB Speicher – die Wartezeit ist bei allen Varianten gleich lang.

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Der Engpass dürfte auch mit Produktionsproblemen zusammenhängen. Das Falt-Display wurde verspätet geliefert, und auch bei den Scharnierteilen gab es Verzögerungen.

red, 18.10.2026, 19:39
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