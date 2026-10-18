i Sasungs Benutzeroberfläche One UI 9. Für die Version One UI 10 sollen außergewöhnliche Änderungen kommen. Rene Findenig "Beispiellose" Änderungen Samsung plant gigantisches Update für Smartphones Samsung soll für 2027 massive Änderungen an seiner Handy-Software One UI planen. Ein Insider spricht von einem "beispiellosen" Umbau. Von Digital Heute 18.10.2026, 19:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Samsung-Nutzer dürfen sich auf große Neuerungen freuen. Der südkoreanische Tech-Konzern plant offenbar einen grundlegenden Umbau seiner Benutzeroberfläche One UI.

Für die Version One UI 10 sollen außergewöhnliche Änderungen kommen. Vor allem der Fokus auf Künstliche Intelligenz soll deutlich verstärkt werden.

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Wie es bei "chip.de" heißt, hat der bekannte Brancheninsider "Ice Universe" die Pläne enthüllt. Er spricht von "signifikanten und beispiellosen" Veränderungen.

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Diese Handys bekommen es zuerst

Als erste Geräte könnten das Galaxy Z Flip9 und das Galaxy Z Fold9 die neue Software erhalten. Samsung müsste dafür nicht nur neue Funktionen ergänzen, sondern auch das grundlegende Bediengefühl überarbeiten.

Das Update soll auf Android 18 basieren und voraussichtlich Mitte 2027 erscheinen. Samsung hatte One UI 9 erst im Juli 2026 veröffentlicht.