i Was wie ein KI-generierter Fake aussieht, ist tatsächlich ein echtes Phänomen, das unter bestimmten Bedingungen nach Raketenstarts auftreten kann. Suffolk Sky/YouTube/via REUTERS Faszinierendes Phänomen SpaceX-Rakete erzeugt eine leuchtende Weltraumqualle Nach einem SpaceX-Raketenstart war am Himmel ein seltsames Leuchten in Quallenform zu sehen. Dahinter steckt ein erklärbares Phänomen. Von Digital Heute 18.10.2026, 16:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Mission SpaceX CRS-35 startete am 13. Oktober von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida. An Bord der Cargo-Dragon-Rakete befinden sich wissenschaftliche Geräte und Nachschub für die Raumstation ISS. Doch nicht die Mission selbst, sondern ein spektakuläres Himmelsschauspiel sorgte weltweit für Aufsehen.

In den sozialen Medien tauchten unzählige Bilder und Videos auf, die ein bläuliches Leuchten in Form einer riesigen Qualle am Himmel zeigten. Was wie ein KI-generierter Fake aussieht, ist tatsächlich ein echtes Phänomen, das unter bestimmten Bedingungen nach Raketenstarts auftreten kann.

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Der sogenannte Space Jellyfish besteht aus Raketenabgasen, die sich in höheren Luftschichten sammeln, meldet t3n. Das Phänomen wird nur sichtbar, wenn ein Raketenstart in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden stattfindet – wenn die Sonne nicht mehr auf die Erde scheint, aber noch den Himmel beleuchtet.

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Keine UFOs, keine Atomraketen

Das Sonnenlicht trifft dann auf die Raketenabgase und bringt sie zum Leuchten. Da wir auf der Erde im Dunkeln stehen, werden sie für uns sichtbar. Das Phänomen ist seit den 1970er Jahren bekannt. Damals wurden solche Sichtungen oft fälschlicherweise für UFOs oder Anzeichen nuklearer Raketenschläge gehalten.

Für SpaceX ist die Weltraumqualle natürlich eine willkommene Werbung. Die Mission musste bereits zweimal verschoben werden. Ursprünglich für November geplant, wurde sie wegen Schäden an einem russischen Launch-Pad auf August vorgezogen und später wieder nach hinten verlegt.