i Filmvergnügen mit Popcorn pixabay.com Open-Source-Projekt Gratis-Fernsehen – So gibt es Tausende Sender kostenlos Das Projekt "Free TV" bündelt frei verfügbare TV-Streams in einer kostenlosen Senderliste für Smartphone, PC und Fernseher. Von Digital Heute 18.10.2026, 16:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Fernsehen übers Internet braucht es nicht zwingend ein kostenpflichtiges TV-Abo. Es gibt eine Lösung, mit der man weltweit Tausende Sender gratis schauen kann – und das völlig legal.

Das Open-Source-Projekt "Free TV" sammelt frei verfügbare TV-Streams aus aller Welt in einer sogenannten M3U-Playlist. Die Auswahl umfasst Sender aus zahlreichen Ländern, darunter viele deutschsprachige Kanäle.

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Wie es bei "chip.de" heißt, wird die von der Community gepflegte TV-Playlist regelmäßig aktualisiert. Die Entwickler achten darauf, dass nur legale Inhalte angeboten werden.

So funktioniert es

Um die Free-TV-Playlist nutzen zu können, benötigt man einen IPTV-Player, der M3U-Listen unterstützt. Der bekannte VLC Media Player eignet sich dafür perfekt und ist kostenlos verfügbar.

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Für Android-Nutzer gibt es die Gratis-App "M3UAndroid", mit der man unterwegs Online-Fernsehen schauen kann.

iPhone-Besitzer finden dagegen mit "IPTV-Player-Live" eine gut bewertete Alternative im App Store.

Die Nutzung ist erlaubt, solange die M3U-Playlist nur für Kanäle verwendet wird, die vom Anbieter zur kostenfreien Nutzung freigegeben sind. Damit steht dem Gratis-TV-Vergnügen nichts im Wege.