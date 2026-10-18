Gratis-Fernsehen – So gibt es Tausende Sender kostenlos

Für Fernsehen übers Internet braucht es nicht zwingend ein kostenpflichtiges TV-Abo. Es gibt eine Lösung, mit der man weltweit Tausende Sender gratis schauen kann – und das völlig legal.
Das Open-Source-Projekt "Free TV" sammelt frei verfügbare TV-Streams aus aller Welt in einer sogenannten M3U-Playlist. Die Auswahl umfasst Sender aus zahlreichen Ländern, darunter viele deutschsprachige Kanäle.
Wie es bei "chip.de" heißt, wird die von der Community gepflegte TV-Playlist regelmäßig aktualisiert. Die Entwickler achten darauf, dass nur legale Inhalte angeboten werden.
Um die Free-TV-Playlist nutzen zu können, benötigt man einen IPTV-Player, der M3U-Listen unterstützt. Der bekannte VLC Media Player eignet sich dafür perfekt und ist kostenlos verfügbar.
Für Android-Nutzer gibt es die Gratis-App "M3UAndroid", mit der man unterwegs Online-Fernsehen schauen kann.
iPhone-Besitzer finden dagegen mit "IPTV-Player-Live" eine gut bewertete Alternative im App Store.
Die Nutzung ist erlaubt, solange die M3U-Playlist nur für Kanäle verwendet wird, die vom Anbieter zur kostenfreien Nutzung freigegeben sind. Damit steht dem Gratis-TV-Vergnügen nichts im Wege.