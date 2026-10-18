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Die gute Nachricht: Mit einer simplen Einstellung lässt sich viel Speicherplatz zurückgewinnen.
Die gute Nachricht: Mit einer simplen Einstellung lässt sich viel Speicherplatz zurückgewinnen.
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Handy-Trick

So befreist du WhatsApp vom größten Speicherfresser

Dein Handyspeicher ist voll? Mit einer einfachen Einstellung in WhatsApp kannst du verhindern, dass die App dein Smartphone mit Medien zumüllt.
Von Digital Heute
18.10.2026, 16:42
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WhatsApp ist einer der größten Speicherfresser auf dem Smartphone. Fotos, Videos und Sprachnachrichten lassen die App mit der Zeit auf mehrere Gigabyte anwachsen. Das Problem: Die Medien werden nicht nur im Chat gespeichert, sondern oft auch automatisch in der Fotogalerie abgelegt.

Neue WhatsApp-Falle! Vorsicht bei dieser Nachricht

Die gute Nachricht: Mit einer simplen Einstellung lässt sich viel Speicherplatz zurückgewinnen. Indem du das automatische Speichern in der Galerie deaktivierst, belegen Fotos und Videos keinen doppelten Platz mehr auf deinem Handy.

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Wie "chip.de" berichtet, ist die Einstellung schnell gefunden: iPhone-Nutzer gehen in WhatsApp auf Einstellungen, dann auf Chats und deaktivieren dort "In Fotos speichern". Bei Android findest du die Option "Sichtbarkeit von Medien" unter dem gleichen Menüpunkt.

Großputz in der Speicherverwaltung

Für alle, die bereits viele Gigabyte an WhatsApp-Daten angesammelt haben, gibt es einen weiteren Trick: In der Speicherverwaltung (Einstellungen, Speicher und Daten, Speicherverwaltung) kannst du gezielt große Dateien aufspüren und löschen. Besonders praktisch ist die Ansicht "Größer als 5 MByte", wo sich Speicherfresser wie Videos schnell identifizieren lassen.

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Android-Nutzer können zusätzlich den Cache leeren. Im Gerätespeicher sammeln sich temporäre Daten wie Vorschaubilder und Reste bereits angesehener Medien an. Das Löschen dieses Zwischenspeichers kann ebenfalls wertvollen Speicherplatz freigeben.

red, 18.10.2026, 16:42
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