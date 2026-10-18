i Nach EU-Vorgaben müssen die Systeme bei jedem Neustart des Autos wieder automatisch aktiv sein. pixabay.com Neue Taste im Auto EU-Assistenten nerven dich? Dieser Knopf hilft dir Die zahlreichen EU-Pflichtassistenten im Auto gehen vielen Fahrern auf die Nerven. Doch manche Hersteller haben eine einfache Lösung parat. Von Digital Heute 18.10.2026, 19:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit Juli 2026 müssen alle neu zugelassenen Autos mit einer ganzen Reihe von Assistenzsystemen ausgestattet sein. Dazu gehört auch ein Ablenkungswarner, der den Fahrer per Kamera überwacht. Schaut man zu lange aufs Handy statt auf die Straße, ertönt ein Warnton.

Doch viele Autofahrer fühlen sich von den ständigen Piepsern und Warnungen genervt. Auch treiben die vorgeschriebenen Systeme die Fahrzeugkosten in die Höhe – schließlich müssen sie auch im günstigsten Kleinwagen verbaut werden.

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Wie "inside-digital.de" berichtet, haben einige Autobauer nun eine clevere Lösung gefunden. Sie verbauen eine spezielle Taste, mit der sich die Assistenten schnell abschalten lassen.

So funktioniert der Magic Button

Bei Dacia heißt das System "Dacia My Safety". Die Taste befindet sich links neben dem Lenkrad.

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Einmal die gewünschten Assistenten im Menü abwählen – und danach genügt ein Doppelklick auf den "Magic Button", um sie für die Fahrt zu deaktivieren.

Nach EU-Vorgaben müssen die Systeme bei jedem Neustart des Autos wieder automatisch aktiv sein. Die Taste erspart aber das mühsame Durchklicken durchs Infotainment-Menü bei jeder einzelnen Fahrt.

Die EU will mit den verpflichtenden Assistenzsystemen schwere Verkehrsunfälle reduzieren. Kritiker bemängeln jedoch, dass manche Warntöne eher ablenken als schützen. Wie Hersteller die Deaktivierung gestalten, bleibt ihnen überlassen.