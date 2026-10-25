Schüsse am Schwedenplatz – Täter immer noch flüchtig

Eigentlich wollte ein 22-Jähriger mit seinen Freunden eine ausgelassene Partynacht in Wien verbringen. Doch in der Nacht auf Sonntag wurde der junge Mann am Schwedenplatz zum Opfer einer brutalen Attacke. Vier bislang unbekannte Männer gingen auf ihn los und schlugen ihm mehrfach ins Gesicht.
Die Szenen spielten sich mitten im beliebten Wiener Partygrätzl ab. Zahlreiche Nachtschwärmer waren zu diesem Zeitpunkt noch unterwegs.
Ein Video, das "Heute" vorliegt, zeigt die erschreckende Eskalation. Mehrere Männer gehen aufeinander los, einer wird zu Boden geschlagen. Plötzlich sind mehrere laute Knallgeräusche zu hören, Lichtblitze erhellen die dunkle Gasse.
Wie Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber "Heute" erklärt, soll einer der vier Angreifer während der Auseinandersetzung mehrmals geschossen haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass dabei vermutlich eine Schreckschusswaffe verwendet wurde.
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Nach der Attacke machten sich die vier Unbekannten aus dem Staub. Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein – allerdings ohne Erfolg. Von den mutmaßlichen Tätern fehlt bislang jede Spur. Warum die Männer auf den 22-Jährigen losgingen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.