i Erschreckende Szenen mitten am Wiener Schwedenplatz Leserreporter Eskalation im Partygrätzl Schüsse am Schwedenplatz – Täter immer noch flüchtig Brutale Attacke mitten im Wiener Nachtleben! Vier Männer prügelten auf einen 22-Jährigen ein, plötzlich fielen Schüsse. Die Polizei fahndet. Von Maxim Zdziarski 25.10.2026, 19:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte ein 22-Jähriger mit seinen Freunden eine ausgelassene Partynacht in Wien verbringen. Doch in der Nacht auf Sonntag wurde der junge Mann am Schwedenplatz zum Opfer einer brutalen Attacke. Vier bislang unbekannte Männer gingen auf ihn los und schlugen ihm mehrfach ins Gesicht.

Die Szenen spielten sich mitten im beliebten Wiener Partygrätzl ab. Zahlreiche Nachtschwärmer waren zu diesem Zeitpunkt noch unterwegs.

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Angreifer feuert plötzlich Schüsse ab

Ein Video, das "Heute" vorliegt, zeigt die erschreckende Eskalation. Mehrere Männer gehen aufeinander los, einer wird zu Boden geschlagen. Plötzlich sind mehrere laute Knallgeräusche zu hören, Lichtblitze erhellen die dunkle Gasse.

Wie Polizeisprecherin Irina Steirer gegenüber "Heute" erklärt, soll einer der vier Angreifer während der Auseinandersetzung mehrmals geschossen haben. Die Ermittler gehen davon aus, dass dabei vermutlich eine Schreckschusswaffe verwendet wurde.

Vier Männer flüchten vor Polizei

Nach der Attacke machten sich die vier Unbekannten aus dem Staub. Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein – allerdings ohne Erfolg. Von den mutmaßlichen Tätern fehlt bislang jede Spur. Warum die Männer auf den 22-Jährigen losgingen, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.