i Der Pionirski Park vor dem Parlament gehört wieder der Öffentlichkeit. REUTERS Machtwechsel in Serbien 19 Monate Besetzung! Vučić-Camp vor Parlament geräumt Ein politisches Symbol verschwindet nach der krachenden Wahlniederlage von Präsident Vučić von der Bildfläche – nach rund 19 Monaten Besatzung. Von Community Heute 26.10.2026, 15:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einer knapp zweijährigen Protest-Welle, die das ganze Land umfasste, steht Serbien nach dem Wahlsieg der Studentenliste bei der serbischen Parlamentswahl Kopf – "Heute" berichtete. Für Machthaber Aleksandar Vučić ist es eine historische Niederlage.

Ein Symbol dieser Ära – ein von der bislang regierenden Partei SNS eingenommer öffentlicher Park vor dem Parlament in Belgrad – ist nun wieder der Öffentlichkeit zugänglich.

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Nach eineinhalb Jahren! "Ćaciland" in Belgrad geräumt

Mitten in Belgrad spielte sich am Montag ein symbolträchtiger Moment ab: Das Gelände im Pionier-Park vor dem serbischen Parlament, das unter dem Namen "Ćaciland" bekannt wurde, wurde gereinigt. Das Areal galt seit rund eineinhalb Jahren als Symbol der Unterstützung für die Partei SNS von Aleksandar Vučić. In Serbien werden als "Ćaci" spöttisch vor allem Anhänger von Vučić und seiner Partei SNS bezeichnet, rasch entstand der Name "Ćaciland".

19 Monate Besetzung! Vučić-Camp vor Parlament geräumt i ?

Das Camp war im Zuge der landesweiten Studentenproteste entstanden. Während Hunderttausende Menschen gegen Korruption und die Regierung von Aleksandar Vučić demonstrierten, versammelten sich dort Unterstützer des Regierungslagers.

Symbol der Vučić-Ära

Der Platz entwickelte sich zu einem der umstrittensten Orte der serbischen Hauptstadt. Kritiker sahen darin eine gezielte Gegenbewegung zu den Studentenprotesten.

Ursprünglich schlugen dort vor 19 Monaten, am 6. März 2025, regierungsnahe Gruppen unter dem Namen "Studenten, die lernen wollen" ihre Zelte auf, als Gegenbewegung zu den landesweiten Studentenprotesten.

Irre Party in Serbien nach Studenten-Wahlsieg i ?

Nach dem Wahlsieg der Studentenliste erhält die Säuberung des Geländes nun eine besondere politische Symbolik. Für Gegner der bisherigen Regierung steht "Ćaciland" wie kaum ein anderer Ort für die politische Spaltung des Landes. Ob das Gelände dauerhaft geräumt bleibt, ist derzeit noch offen.