i Blutige Attacke in der Wiener U-Bahn Leserreporter Großeinsatz für Polizei Messer-Attacke in Wiener U3! Frau am Kopf verletzt Blutige Szenen am Samstagabend in der Wiener U3: Ein Mann soll nach einem Streit ein Messer gezogen und zwei Fahrgäste verletzt haben. Von Maxim Zdziarski 26.10.2026, 07:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit in der Wiener U3 endete am Samstagabend mit einem Polizeieinsatz und zwei Verletzten. Gegen 18.20 Uhr gerieten in einer Garnitur in Fahrtrichtung Ottakring mehrere Fahrgäste aneinander. Plötzlich wurde ein Messer gezückt – unter den Passagieren brach Panik aus.

Ein "Heute"-Leser erlebte die dramatischen Szenen aus nächster Nähe. Laut seinen Aussagen hatte ein Mann in einer roten Jacke zunächst lautstark im Waggon geschrien. Als ihn ein anderer Fahrgast aufforderte, damit aufzuhören, eskalierte die Situation.

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Frau wollte Streit schlichten – dann floss Blut

Zunächst flogen zwischen den Männern die Fetzen, dann kam es zu Handgreiflichkeiten. Als eine Frau dazwischengehen wollte, soll der Mann mit der roten Jacke plötzlich ein Messer gezogen und zugestochen haben.

Die Frau wurde im Bereich des Ohrs verletzt und begann zu bluten. Zahlreiche Fahrgäste verließen aus Angst die U-Bahn. Der mutmaßliche Angreifer soll zunächst im Waggon geblieben sein und weitere Passagiere bedroht haben.

Polizei bestätigt zwei Verletzte

Die Wiener Polizei bestätigte gegenüber "Heute" den Vorfall. Demnach dürfte es im Bereich der U3-Station Schlachthausgasse zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen sein.

Ein 59-jähriger niederländischer Staatsbürger soll dabei ein Messer gezogen und seine Kontrahenten verletzt haben. Eine 42-jährige Frau sowie ein 50-jähriger Mann erlitten oberflächliche Verletzungen im Gesichts- beziehungsweise Halsbereich.

Die alarmierte Polizei konnte den mutmaßlichen Messer-Angreifer vorläufig festnehmen. Auch Rettungskräfte waren vor Ort. Warum der Streit derart eskalierte, ist weiterhin unklar.