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Öasterreich-Fahne (Symbolfoto)
Öasterreich-Fahne (Symbolfoto)
Getty Images
Nationalfeiertag

Österreich zeigt Flagge – schickt uns eure Fotos!

Am 26. Oktober feiert Österreich seinen Nationalfeiertag. Die "Heute"-Community ist gefragt: Zeigt uns eure schönsten rot-weiß-roten Schnappschüsse!
Von Community Heute
26.10.2026, 06:00
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Ganz Österreich feiert am Montag den Nationalfeiertag! Ob am Balkon, vor dem Haus, im Garten oder am Fenster – vielerorts wehen wieder die rot-weiß-roten Fahnen. Und genau die wollen wir sehen!

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"Heute" sucht eure schönsten Österreich-Fotos

Jetzt seid ihr gefragt! Habt ihr eure Österreich-Fahne bereits gehisst? Schmückt ihr euer Zuhause in Rot-Weiß-Rot oder seid ihr mit der Fahne unterwegs?

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Dann schnappt euch euer Handy, macht ein Foto und schickt es an die "Heute"-Redaktion! Egal ob kleine Fahne am Auto, riesige Flagge am Balkon oder ein besonders kreatives Österreich-Motiv – wir freuen uns über eure Bilder. Zeigt uns, wie ihr den Nationalfeiertag feiert!

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Verratet uns auch, wo euer Foto entstanden ist und wie ihr den Feiertag verbringt. Die schönsten Einsendungen wollen wir mit der gesamten "Heute"-Community teilen. Also: Österreich-Fahne raus, Kamera an und Foto an "Heute" schicken!

red, 26.10.2026, 06:00
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