i Öasterreich-Fahne (Symbolfoto) Getty Images Nationalfeiertag Österreich zeigt Flagge – schickt uns eure Fotos! Am 26. Oktober feiert Österreich seinen Nationalfeiertag. Die "Heute"-Community ist gefragt: Zeigt uns eure schönsten rot-weiß-roten Schnappschüsse! Von Community Heute 26.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ganz Österreich feiert am Montag den Nationalfeiertag! Ob am Balkon, vor dem Haus, im Garten oder am Fenster – vielerorts wehen wieder die rot-weiß-roten Fahnen. Und genau die wollen wir sehen!

Jetzt Leserreporter werden. Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro. So geht's

"Heute" sucht eure schönsten Österreich-Fotos

Jetzt seid ihr gefragt! Habt ihr eure Österreich-Fahne bereits gehisst? Schmückt ihr euer Zuhause in Rot-Weiß-Rot oder seid ihr mit der Fahne unterwegs?

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Dann schnappt euch euer Handy, macht ein Foto und schickt es an die "Heute"-Redaktion! Egal ob kleine Fahne am Auto, riesige Flagge am Balkon oder ein besonders kreatives Österreich-Motiv – wir freuen uns über eure Bilder. Zeigt uns, wie ihr den Nationalfeiertag feiert!

Verratet uns auch, wo euer Foto entstanden ist und wie ihr den Feiertag verbringt. Die schönsten Einsendungen wollen wir mit der gesamten "Heute"-Community teilen. Also: Österreich-Fahne raus, Kamera an und Foto an "Heute" schicken!