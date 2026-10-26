Österreich zeigt Flagge – schickt uns eure Fotos!

Ganz Österreich feiert am Montag den Nationalfeiertag! Ob am Balkon, vor dem Haus, im Garten oder am Fenster – vielerorts wehen wieder die rot-weiß-roten Fahnen. Und genau die wollen wir sehen!
Jetzt seid ihr gefragt! Habt ihr eure Österreich-Fahne bereits gehisst? Schmückt ihr euer Zuhause in Rot-Weiß-Rot oder seid ihr mit der Fahne unterwegs?
Dann schnappt euch euer Handy, macht ein Foto und schickt es an die "Heute"-Redaktion! Egal ob kleine Fahne am Auto, riesige Flagge am Balkon oder ein besonders kreatives Österreich-Motiv – wir freuen uns über eure Bilder. Zeigt uns, wie ihr den Nationalfeiertag feiert!
Werde Whatsapp-Leserreporter unter der Nummer 0670 400 400 4 und kassiere 50 Euro für dein Foto in der Tageszeitung oder dein Video auf Heute.at!
Verratet uns auch, wo euer Foto entstanden ist und wie ihr den Feiertag verbringt. Die schönsten Einsendungen wollen wir mit der gesamten "Heute"-Community teilen. Also: Österreich-Fahne raus, Kamera an und Foto an "Heute" schicken!