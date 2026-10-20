i ? Horror-Crash mit BMW Marie (16) stirbt nur wenige Monate nach ihrer Mama Beim tödlichen BMW-Unfall in Salzburg starben zwei Jugendliche. Besonders tragisch: Die Mutter der 16-jährigen Marie war erst im Frühjahr verunglückt. Von André Wilding 20.10.2026, 11:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für eine Familie aus dem Salzburger Flachgau ist es der zweite schwere Verlust innerhalb weniger Monate. Im Frühjahr starb die Mutter der 16-jährigen Marie S. bei einem Alpinunfall. Nun ist auch ihre Tochter tot. Die Jugendliche kam in der Nacht auf Sonntag bei einem schweren Verkehrsunfall in Nußdorf am Haunsberg ums Leben.

Neben Marie starb ein 17-jähriger Bursch aus Elixhausen. Drei weitere Insassen des BMW überlebten den Unfall, eine junge Frau wurde schwer verletzt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Opa radelt zwölf Kilometer zur Unfallstelle

Besonders schwer trifft der Tod von Marie ihren 90-jährigen Großvater Hans S. Der Pensionist machte sich nach dem Unglück mit dem Fahrrad von Lamprechtshausen auf den Weg nach Nußdorf. Knapp zwölf Kilometer legte er zurück, um die Stelle zu besuchen, an der seine Enkelin ums Leben gekommen war.

Dort sprach er über den Verlust, den seine Familie nun erneut verkraften muss. "Es ist alles so unbegreiflich, Marie war so ein lebensfrohes Kind. Sie hatte noch so viel vor sich", sagte der Großvater gegenüber der "Kronen Zeitung".

Erst wenige Monate zuvor hatte die Familie bereits Abschied von Maries Mutter nehmen müssen. Sie war im Frühjahr bei einem Unfall in den Bergen gestorben.

Zweites Unfallopfer stand vor 18. Geburtstag

Auch das Schicksal des zweiten Todesopfers sorgt für tiefe Betroffenheit. Der 17-Jährige aus Elixhausen hätte laut einem Bericht der "Krone" kurz nach dem Unfall seinen 18. Geburtstag gefeiert.

Stattdessen trauern Freunde nun um den Jugendlichen. An der Unfallstelle stellten sie ein Foto auf, das ihn gemeinsam mit seiner Katze zeigt.

BMW überschlägt sich mehrfach

Der folgenschwere Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag, den 18. Oktober, im Gewerbegebiet Pabing in Nußdorf am Haunsberg. Ein 17-Jähriger war mit einem BMW unterwegs. Vier weitere Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren saßen im Auto.

In einer langgezogenen Linkskurve geriet der Wagen auf nasser Fahrbahn ins Schleudern. Laut ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der Lenker deutlich schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs war.

Google Map anzeigen

Der BMW prallte gegen mehrere Steinblöcke am Straßenrand, überschlug sich mehrfach und kam schließlich nach einem weiteren Aufprall zum Stillstand. Die genaue Unfallursache ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

Drei Jugendliche aus Auto geschleudert

Besonders schwer waren die Folgen für die drei Insassen auf der Rückbank. Sie wurden beim Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert. Wie die Polizei feststellte, waren alle drei nicht angeschnallt.

Für Marie und den 17-jährigen Burschen kam jede Hilfe zu spät. Beide starben noch an der Unfallstelle. Eine 18-jährige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.

Der 17-jährige Lenker und sein gleichaltriger Beifahrer waren hingegen angeschnallt. Sie kamen mit leichten Verletzungen davon.

Sachverständiger warnt vor fehlenden Gurten

Nach dem tödlichen Unfall sicherte der Sachverständige Gerhard Kronreif Spuren, um den genauen Hergang zu rekonstruieren. Er betonte die Bedeutung des Sicherheitsgurts und richtete einen eindringlichen Appell an Autofahrer und Mitfahrer.

"Mit einem Sicherheitsgurt ist die Überlebenschance im Ernstfall zehnmal höher", erklärt Kronreif in der "Krone". Ein Alkoholtest beim 17-jährigen Lenker verlief laut Polizei negativ. Ob überhöhte Geschwindigkeit tatsächlich zum Unfall führte, müssen die weiteren Ermittlungen klären.

Die Bilder des Tages i ?

Für die Angehörigen der beiden Todesopfer bleibt unterdessen die Trauer. Besonders für Maries Familie bedeutet der Tod der 16-Jährigen nach dem Verlust ihrer Mutter im Frühjahr einen weiteren schweren Schicksalsschlag.