i Der BMW wurde bei dem Unfall komplett zerstört. APA-Images / APA / WWW.VOGL-PERSPEKTIVE.AT "Es ist so unbegreiflich" Teenager sterben bei Horror-Crash – Details schockieren Bei einem Autounfall in Salzburg starben zwei Jugendliche. Am Unglücksort trauern Freunde und Angehörige. Besonders tragisch ist Maries Schicksal. Von André Wilding 19.10.2026, 06:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kerzen, Blumen und ein Foto mit einer Katze: Am Tag nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Nußdorf im Salzburger Flachgau wurde die Unglücksstelle zu einem Ort der Trauer. Zahlreiche junge Menschen kamen am Sonntag ins Gewerbegebiet Pabing, um sich von zwei Jugendlichen zu verabschieden, die in der Nacht zuvor ihr Leben verloren hatten.

Unter den Trauernden war auch der 90-jährige Hans S. Der Pensionist hatte sich von Lamprechtshausen aus mit dem Fahrrad auf den knapp zwölf Kilometer langen Weg gemacht. Er wollte unbedingt jene Stelle sehen, an der seine erst 16-jährige Enkelin Marie gestorben war.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Opa kann Tod von Marie kaum fassen

Sichtlich erschüttert stand der 90-Jährige am Unfallort. Seine Stimme zitterte, als er über seine Enkelin sprach. "Es ist alles so unbegreiflich, Marie war so ein lebensfrohes Kind. Sie hatte noch so viel vor sich", sagt er der "Kronen Zeitung".

Für die Familie ist es bereits der zweite schwere Schicksalsschlag innerhalb weniger Monate. Erst im Frühjahr war Maries Mutter bei einem Alpinunfall ums Leben gekommen.

BMW überschlug sich mehrfach

Zu dem folgenschweren Unfall war es in der Nacht auf Sonntag gekommen. Ein 17-Jähriger aus dem Flachgau war mit einem BMW im Gewerbegebiet Pabing unterwegs. Vier weitere Jugendliche im Alter zwischen 16 und 18 Jahren saßen im Auto.

Auf der nassen Fahrbahn verlor der Lenker die Kontrolle über den Wagen. Laut den vorliegenden Informationen war er offenbar mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Auf dem betroffenen Straßenabschnitt gilt Tempo 50.

Der BMW streifte mehrere Straßenblöcke, überschlug sich mehrfach und krachte schließlich gegen einen massiven Stein.

Während sich der 17-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer selbst aus dem Wrack befreien konnten, wurden die drei Insassen auf der Rückbank aus dem Fahrzeug geschleudert.

Zwei Jugendliche sterben noch am Unfallort

Für die 16-jährige Marie und einen 17-jährigen Burschen aus Elixhausen kam jede Hilfe zu spät. Beide erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Eine 18-Jährige aus Oberndorf wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Feuerwehr und Rotes Kreuz rückten mit zahlreichen Einsatzkräften aus. Auch ein Notarzt aus dem benachbarten Bayern war an den Rettungsmaßnahmen beteiligt.

Jugendliche auf Rückbank waren nicht angeschnallt

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft untersuchte Sachverständiger Gerhard Kronreif noch in der Nacht das schwer beschädigte Fahrzeug und sicherte Spuren. "Es gilt jetzt, die Steuergeräte des Autos auszuwerten", erklärte der Experte zur "Krone".

Nach Angaben der Polizei waren alle drei Jugendlichen auf der Rückbank nicht angeschnallt. Kronreif verwies auf die lebensrettende Bedeutung des Sicherheitsgurts. "Mit einem Sicherheitsgurt ist die Überlebenschance im Ernstfall zehnmal höher." Fest steht bereits, dass der 17-jährige Lenker nicht alkoholisiert war.

Todesopfer hätte 18. Geburtstag gefeiert

Am Sonntag kehrten immer wieder Freunde und Bekannte zur Unfallstelle zurück. Viele standen weinend beisammen, umarmten sich und legten Blumen nieder.

Die Bilder des Tages i ?

Besonders bewegend war der Abschied vom 17-jährigen Todesopfer aus Elixhausen. Seine Freunde stellten ein Foto auf, das den Burschen gemeinsam mit seiner Katze zeigt. Der Jugendliche hätte am Tag nach dem Unfall seinen 18. Geburtstag gefeiert.