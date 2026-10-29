i Im Bereich einer Kreuzung krachten aus noch ungeklärter Ursache zwei Autos zusammen. DOKU NÖ Crash auf der Bundesstraße Amstetten – Heftiger Autounfall fordert drei Verletzte Bei einem Verkehrsunfall bei Aschbach (Bezirk Amstetten) sind am Donnerstagvormittag drei Personen verletzt worden. Von Victoria Carina Frühwirth 29.10.2026, 19:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstagvormittag, 29. Oktober, kam es auf der B122 bei Aschbach (Bezirk Amstetten) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Im Bereich einer Kreuzung krachten aus noch ungeklärter Ursache zwei Autos zusammen.

Die Rettungsleitstelle Notruf Niederösterreich alarmierte umgehend mehrere Einsatzkräfte. Rettungswagen des Roten Kreuzes aus St. Peter/Au und Amstetten sowie der Bezirkseinsatzleiter Amstetten rückten zur Unfallstelle aus.

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Drei Verletzte mussten ins Spital

Die Rettungskräfte versorgten die Unfallbeteiligten noch an Ort und Stelle. Drei Personen erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen unbestimmten Grades. Sie mussten nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht werden.

Schwerer Unfall bei Aschbach i ?

Auch die Feuerwehr Aschbach wurde zum Unfallort gerufen. Die Feuerwehrkräfte übernahmen die Bergung der beiden beschädigten Fahrzeuge und transportierten sie auf einen Abstellplatz, auf dem sie sicher abgestellt wurden.

Die Bilder des Tages i ?

Anschließend reinigten die Einsatzkräfte die Unfallstelle. Warum es zu dem Zusammenstoß der beiden Autos kam, ist derzeit noch unklar.