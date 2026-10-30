i VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner VPNÖ "Lässt Kinderträume wachsen" Steuerfrei anlegen – VPNÖ lobt neues Zukunftsdepot Zum Weltspartag wirbt die VPNÖ für das Zukunftsdepot von Kanzler Stocker. Ab 2027 sollen Neugeborene 500 Euro Startkapital erhalten. Von Niederösterreich Heute 30.10.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zum Weltspartag am Freitag, 30. Oktober, rückt die Volkspartei Niederösterreich ein neues Sparmodell für Kinder in den Mittelpunkt. VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner begrüßt das von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vorgestellte Zukunftsdepot. Damit sollen junge Menschen frühzeitig Vermögen aufbauen können.

"Aus Kleingeld wird Kapital, aus Cent wird Chance", erklärt Zauner. Das klassische Sparschwein soll damit eine moderne Ergänzung bekommen.

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500 Euro Startbonus für Neugeborene

Laut den Plänen soll das Zukunftsdepot ab 1. Juli 2027 verfügbar sein. Eltern könnten jährlich bis zu 5.000 Euro pro Kind anlegen. Gewinne sollen steuer- und spesenfrei bleiben. Für jedes ab 2027 geborene Kind ist zudem ein Startbonus von 500 Euro vorgesehen.

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Ab dem 18. Geburtstag soll das angesparte Geld steuerfrei zur Verfügung stehen – etwa für die erste Wohnung, ein Auto oder den Schritt in die Selbstständigkeit.

"Ein Zukunftsdepot lässt es wachsen"

Zauner sieht darin eine wichtige Unterstützung für die nächste Generation. "Wer früh anfängt zu sparen und zu investieren, hat die Zeit auf seiner Seite. Ein Sparschwein hält Geld fest. Ein Zukunftsdepot lässt es wachsen", betont der VPNÖ-Landesgeschäftsführer.

Die Volkspartei Niederösterreich sieht in dem Modell eine Stärkung von Eigentum und Eigenverantwortung.