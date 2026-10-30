i Influencer "Robert Erobert" lädt zur Halloween-Party in der SCS Vösendorf. Isabella Altinger Schrecklich schön Halloween – Food-Influencer lädt zur Mega-Gruselparty Am 31. Oktober verwandelt Food-Influencer Robert Erobert das DSTRCT in Vösendorf in eine riesige Halloween-Partyzone mit Essen, Spielen und Preisen. Von Victoria Carina Frühwirth 30.10.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Halloween wird heuer in der Shopping City Süd besonders schaurig! Food-Influencer Robert Erobert hat sich für den 31. Oktober etwas Großes einfallen lassen: Im DSTRCT Entertainment Center in Vösendorf steigt ab 18 Uhr eine Halloween-Party der besonderen Art. Auf rund 5.000 Quadratmetern wird gegessen, gespielt und gefeiert.

Schon im Vorfeld sorgt das Spektakel für Aufsehen. Laut Veranstalter haben erste Videos zur Gruselparty bereits mehr als 100.000 Menschen erreicht. Das Motto des Abends: "Eat or Die".

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Schnitzelsemmeln, Bowling und jede Menge Grusel

Das Konzept ist einfach: Ein Ticket inkludiert Essen, Spiele und Partyspaß. "So etwas hat es noch nicht gegeben!", freut sich Food-Influencer Robert Figl, auf Social Media bekannt als "Robert Erobert". Beim Halloween-Buffet warten unter anderem Schnitzelsemmeln, Leberkässemmeln und weitere österreichische Schmankerl auf die Besucher.

Halloween-Party mit Influencer Robert Erobert i ?

Wer nach dem Essen noch Energie hat, kann sich beim Bowling, Minigolf, Dart, Shuffleboard oder an den Spielautomaten austoben. Ein DJ sorgt mit EDM-Musik für die passende Partystimmung.

"Ich wollte nicht einfach nur irgendeine Halloween-Party machen. Die Leute sollen essen, spielen, feiern und nebenbei noch richtig coole Preise gewinnen können. Und das alles mit nur einem Ticket!", erklärt Robert Erobert. Inzwischen haben sich 100 Personen angemeldet, für bis zu 500 Gäste ist noch Platz.

Für das beste Kostüm gibt's 200 Euro

Auch Verkleiden zahlt sich aus! Mit Kostüm soll es ein Getränk pro Gast gratis geben. Beim großen Kostümwettbewerb winkt dem Sieger des tollsten Kostüms außerdem ein Gutschein im Wert von 200 Euro. Für den zweiten und dritten Platz gibt es ebenfalls Preise. Damit nicht genug: Unter allen Besuchern mit gültigem Veranstaltungsticket wird auch ein Ticket für das Frequency-Festival verlost.

Tickets gibt's ab 34,90 Euro

Die Halloween-Feier steigt am Samstag, 31. Oktober, ab 18 Uhr im DSTRCT Entertainment Center in der SCS Vösendorf. Tickets kosten laut Veranstalter aktuell 34,90 Euro, später steigt der Preis auf 39,90 Euro. Erhältlich sind sie über die DSTRCT-App.

Die Bilder des Tages i ?

Auch der Influencer wird die Party im Kostüm besuchen: "Ich habe vergeblich nach einem Semmel-Kostüm gesucht. Ich werde aber ganz klassisch als Zombie-Krankenpfleger gehen, nachdem ich ja zehn Jahre lang in der Pflege gearbeitet habe. Da passt das ganz gut."