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Polizei im Einsatz (Archivfoto)
Polizei im Einsatz (Archivfoto)
IMAGO/Daniel Scharinger
Schuss löste sich

Mann prügelt Ex mit Gewehr – Cobra-Einsatz in Amstetten

Brutale Attacke in Amstetten: Ein 45-Jähriger soll seine Ex-Freundin (40) mit einem Gewehr und einem Hocker geschlagen haben.
Von Victoria Carina Frühwirth
30.10.2026, 09:49
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Eine gewaltsame Auseinandersetzung in einer Wohnung in Amstetten hat in der Nacht auf den 24. Oktober ein dramatisches Ende genommen. Ein 45-jähriger Mann soll seine ehemalige Lebensgefährtin (40) brutal misshandelt und mit dem Umbringen bedroht haben. Zwei Tage später klickten für den Verdächtigen die Handschellen.

Schüsse in Bad Vöslau – ein Toter, Frau schwer verletzt

Mann schlug mit Gewehr auf Frau ein

Laut Polizei war es zwischen dem Ex-Paar zu einem heftigen Streit gekommen. Dabei soll der 45-Jährige der Frau mehrmals ins Gesicht sowie gegen Arme und Beine geschlagen und sie getreten haben.

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Doch damit nicht genug: Der Mann soll zu einem nicht registrierten Kleinkalibergewehr gegriffen und mit dem Gewehrschaft auf die 40-Jährige eingeschlagen haben. Bei einem anschließenden Gerangel um die Waffe löste sich plötzlich ein Schuss, der in die Zimmerdecke ging. Anschließend soll der Verdächtige auch noch einen Holzhocker genommen und damit gegen die Beine seiner Ex geschlagen haben.

Opfer zu Video mit Waffe gezwungen

Besonders erschreckend: Der 45-Jährige soll seine ehemalige Partnerin unter Vorhaltung der Schusswaffe gezwungen haben, ein Video aufzunehmen, das ihn entlasten sollte. Als er die Wohnung verließ, soll er der Frau außerdem mit dem Umbringen gedroht haben, falls sie zur Polizei gehen würde.

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Die 40-Jährige ließ sich davon jedoch nicht einschüchtern und erstattete am 25. Oktober Anzeige.

Cobra rückte zur Festnahme aus

Noch am selben Tag schlugen die Ermittler zu. Gegen 19 Uhr wurde der 45-Jährige mit Unterstützung der Spezialeinheit Cobra an seiner Wohnadresse festgenommen. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung stellten die Polizisten das nicht registrierte Kleinkalibergewehr (Kaliber .22), eine registrierte Pistole, Munition sowie geringe Mengen Cannabis sicher.

Mitbewohner (53) bedroht Mann mit dem Umbringen

Gegen den Mann wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Verdächtiger bestreitet Vorwürfe

Bei seiner Einvernahme zeigte sich der 45-Jährige nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde er in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.

Trotz der mutmaßlichen Todesdrohung wandte sich die 40-Jährige an die Polizei. Nur einen Tag nach der Tatnacht war der Verdächtige in Gewahrsam.

VF, 30.10.2026, 09:49
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