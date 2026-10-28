i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Getty Images (Symbolbild) Matrei am Brenner Mitbewohner (53) bedroht Mann mit dem Umbringen Schock in Matrei am Brenner! Ein 53-Jähriger soll seinen Mitbewohner mit einem Messer bedroht haben. Das Opfer konnte unverletzt flüchten. Von André Wilding 28.10.2026, 07:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Streit unter Mitbewohnern hat am Dienstagabend in Tirol einen Polizeieinsatz ausgelöst. In Matrei am Brenner soll ein 53-jähriger Rumäne einen gleichaltrigen Landsmann mit einem Messer und dem Tod bedroht haben.

Dem bedrohten Mann gelang rechtzeitig die Flucht. Er blieb bei dem Vorfall unverletzt.

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Mann kann vor Mitbewohner flüchten

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag gegen 20.25 Uhr. Nach den vorliegenden Informationen soll der 53-Jährige seinen Mitbewohner nicht nur mit einem Messer bedroht, sondern ihm auch verbal mit dem Umbringen gedroht haben.

Der bedrohte Mann konnte sich aus der gefährlichen Situation befreien und flüchten. Verletzungen erlitt er dabei nicht.

Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen

Gegen den mutmaßlichen Gefährder wurde nach dem Vorfall ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt.

Damit darf sich der 53-Jährige dem geschützten Bereich beziehungsweise dem Betroffenen nicht nähern.

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Warum es zu der Bedrohung kam, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.