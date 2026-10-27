i Der Angeklagte im Fall Kammerer (links) wurde rechtskräftig freigesprochen. APA-Images / EXPA / Johann Groder Keine Rechtsmittel eingelegt Mordfall Kammerer – Freispruch ist jetzt rechtskräftig 21 Jahre nach dem Mord an Daniela Kammerer ist der Freispruch für den Angeklagten rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf Rechtsmittel. Von Österreich Heute 27.10.2026, 12:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

21 Jahre nach dem Mord an Daniela Kammerer ist der Freispruch für den angeklagten Niederösterreicher rechtskräftig. Der 42-Jährige war am Freitag vom Geschworenengericht einstimmig freigesprochen worden. Da die Staatsanwaltschaft kein Rechtsmittel einlegte, ist das Urteil nun endgültig, wie der ORF berichtet.

Frist für Rechtsmittel verstrichen

Dem Mann war vorgeworfen worden, seine Studienkollegin vor 21 Jahren getötet zu haben. Die Staatsanwältin hatte am Freitag zunächst keine Erklärung abgegeben. Sie hätte binnen drei Tagen Rechtsmittel gegen den Freispruch einlegen können.

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"Überhaupt keinen Grund"

Bereits am Montag (19.10.) hatte der 42-Jährige vor Gericht erklärt, mit der Tat nichts zu tun zu haben. "Ich habe überhaupt keinen Grund, sie bestialisch zu erstechen", sagte er.

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Daniela sei eine gute Studienkollegin gewesen, die er regelmäßig gesehen habe. Eine engere Freundschaft habe es aber nicht gegeben. Wer Daniela Kammerer getötet hat, ist weiterhin ungeklärt.