Mordfall Kammerer – Freispruch ist jetzt rechtskräftig

21 Jahre nach dem Mord an Daniela Kammerer ist der Freispruch für den angeklagten Niederösterreicher rechtskräftig. Der 42-Jährige war am Freitag vom Geschworenengericht einstimmig freigesprochen worden. Da die Staatsanwaltschaft kein Rechtsmittel einlegte, ist das Urteil nun endgültig, wie der ORF berichtet.
Dem Mann war vorgeworfen worden, seine Studienkollegin vor 21 Jahren getötet zu haben. Die Staatsanwältin hatte am Freitag zunächst keine Erklärung abgegeben. Sie hätte binnen drei Tagen Rechtsmittel gegen den Freispruch einlegen können.
Bereits am Montag (19.10.) hatte der 42-Jährige vor Gericht erklärt, mit der Tat nichts zu tun zu haben. "Ich habe überhaupt keinen Grund, sie bestialisch zu erstechen", sagte er.
Daniela sei eine gute Studienkollegin gewesen, die er regelmäßig gesehen habe. Eine engere Freundschaft habe es aber nicht gegeben. Wer Daniela Kammerer getötet hat, ist weiterhin ungeklärt.