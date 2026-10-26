i Das Auto brannte innerhalb von Sekunden. FF Silz Lenker konnte sich retten Lauter Knall auf A12 – dann brannte Pkw lichterloh Ein lauter Knall auf der A12, dann stand ein Pkw in Flammen. Der Lenker reagierte sofort – und entging nur knapp Schlimmerem. Von Österreich Heute 26.10.2026, 14:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein lauter Knall, dann brannte ein Auto lichterloh: Auf der A12 bei Haiming geriet ein Pkw plötzlich in Vollbrand. Der Lenker blieb unverletzt.

Dramatische Szenen spielten sich am Sonntagabend auf der Inntalautobahn im Tiroler Oberland ab. Ein Pkw-Lenker war gegen 17.30 Uhr in Richtung Arlberg unterwegs, als er plötzlich einen lauten Knall hörte.

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Die Feuerwehr löschte den Brand. FF Silz

Der Mann reagierte sofort und blieb stehen. Doch kurz nachdem er aus seinem Wagen ausgestiegen war, fing das Auto Feuer. Der Lenker konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Auto stand auf der rechten Spur in Vollbrand

Als die Polizei am Einsatzort bei Haiming im Bezirk Imst eintraf, stand der Pkw bereits auf dem äußersten rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn in Vollbrand. Die Beamten sicherten den betroffenen Bereich ab, bis die Feuerwehr eintraf.

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Die Einsatzkräfte löschten die Flammen. Das Auto brannte jedoch vollständig aus und musste anschließend abgeschleppt werden.

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Technischer Defekt dürfte Brand ausgelöst haben

Der Lenker kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Ein technischer Defekt dürfte den Brand ausgelöst haben, die Ermittlungen laufen.