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Crash im Bezirk Kufstein

Heftiger Crash mit BMW! Motorradfahrer muss ins Spital

Schwerer Verkehrsunfall in Tirol: In Kirchbichl kollidierten am Samstagabend ein Motorrad und ein BMW. Der Biker musste ins Krankenhaus.
Von André Wilding
25.10.2026, 10:15
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Ein heftiger Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem BMW hat am Samstagabend im Tiroler Unterland einen Rettungseinsatz ausgelöst.

Für den Motorradfahrer endete die Fahrt im Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich in Kastengstatt in der Gemeinde Kirchbichl im Bezirk Kufstein.

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Motorrad und Pkw krachen zusammen

Gegen 18.40 Uhr kam es am Samstag im Kreuzungsbereich der B171 mit der Loferer Straße zur Kollision.

Beteiligt waren ein Motorradfahrer und ein BMW-Lenker. Beide stammen aus dem Bezirk Kufstein.

Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist nach den bisherigen Informationen noch nicht geklärt.

Motorradfahrer ins Krankenhaus gebracht

Bei der heftigen Kollision erlitt der Motorradfahrer Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus.

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Nähere Angaben zur Art und Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit nicht vor.

Ob der Autofahrer bei dem Unfall ebenfalls verletzt wurde, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor.

Polizei untersucht Unfallhergang

Die Polizei Wörgl übernahm die Unfallaufnahme und dokumentierte den Vorfall.

Sowohl am Motorrad als auch am BMW entstand Sachschaden. Wie hoch dieser ausfällt, ist noch nicht bekannt.

Auch die genaue Ursache des Zusammenstoßes ist derzeit offen.

wil, 25.10.2026, 10:15
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