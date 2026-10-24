i Die Frau kaufte einen Fahrradanhänger samt Zubehör – allerdings war der Shop im Internet gefälscht. Getty Images (Symbolbild) Betrug im Bezirk Kitzbühel Österreicherin bestellt bei Fake-Shop – Geld ist weg Eine 35-jährige Österreicherin bestellte einen Fahrradanhänger im Internet. Die Ware kam nie an, das Geld ist weg. Jetzt ermittelt die Polizei. Von André Wilding 24.10.2026, 08:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein vermeintlich gewöhnlicher Einkauf im Internet endete für eine 35-jährige Österreicherin mit einem finanziellen Schaden von mehreren Tausend Euro. Die Frau wollte einen Fahrradanhänger samt Zubehör kaufen, doch auf ihre Bestellung wartete sie vergeblich.

Erst als die Lieferung ausblieb, bemerkte sie, dass sie offenbar auf einen betrügerischen Onlineshop hereingefallen war.

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Frau überweist Geld ins Ausland

Am 13. Oktober gab die 35-Jährige ihre Bestellung über einen Onlineshop auf. Neben dem Fahrradanhänger kaufte sie auch entsprechendes Zubehör.

Während des Bestellvorgangs erhielt die Frau eine E-Mail mit einer Zahlungsaufforderung.

Sie kam dieser nach und überwies den geforderten Betrag auf ein ausländisches Bankkonto.

Bestellte Ware kommt nicht an

Nach der Überweisung wartete die Österreicherin auf ihren Einkauf. Doch weder der Fahrradanhänger noch das Zubehör wurden geliefert.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sie fest, dass es sich bei dem Anbieter um einen sogenannten Fakeshop handelte.

Die 35-Jährige wandte sich daraufhin an die Polizei und erstattete Anzeige.

Schaden im vierstelligen Bereich

Durch den Betrug entstand der Frau ein Schaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Die Polizei hat Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Wer hinter dem betrügerischen Onlineshop steckt, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor.

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Nach Abschluss der Erhebungen wird ein Bericht an die Staatsanwaltschaft Innsbruck übermittelt.

Für die 35-Jährige blieb von ihrer Bestellung vorerst nur der finanzielle Verlust. Ob sie ihr Geld zurückbekommt, ist nicht bekannt.