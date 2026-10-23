Mordversuch! Polizei fahndet nach brutalem Messer-Mann

Nach einer brutalen Messerattacke in Innsbruck sucht die Polizei jetzt mit einem Foto nach einem Verdächtigen. Ein 20-jähriger Mann wurde in der Nacht auf den 6. Mai mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen schwer verletzt und anschließend ausgeraubt.
Nun hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Das Landeskriminalamt Tirol hofft, dass jemand den auf dem veröffentlichten Bild abgebildeten Mann erkennt und entscheidende Hinweise liefern kann.
Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag, 5. Mai, auf Mittwoch, 6. Mai 2026, gegen Mitternacht. Im Bereich der Nagillergasse und Ingenuin-Fischler-Straße in Innsbruck wurde ein 20-jähriger ägyptischer Staatsangehöriger von bislang unbekannten Tätern attackiert.
Laut Polizei fügten die Angreifer dem jungen Mann mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zu. Anschließend flüchteten sie mit seiner Umhängetasche. Der Verletzte musste in die Klinik Innsbruck gebracht und dort notoperiert werden. Nach den Angaben der Polizei befindet er sich inzwischen in stabilem Zustand.
Die Ermittlungen laufen wegen schweren Raubes und versuchten Mordes. Die mutmaßlichen Angreifer konnten bislang nicht ausgeforscht werden. Nun geht die Polizei einen weiteren Schritt: Über Auftrag der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde das Foto eines Verdächtigen für eine öffentliche Fahndung freigegeben.
Die Aufnahme zeigt einen Mann mit dunklem Haar, heller Jacke, dunklem Kapuzenoberteil und heller Jeans. Das Bild dürfte von einer Überwachungskamera stammen.
Die Ermittler interessieren sich besonders für Beobachtungen aus der Tatnacht. Gesucht werden Zeugen, die zwischen 23.45 Uhr und 0.15 Uhr in Innsbruck verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.
Der Aufruf betrifft insbesondere den Bereich der Dr.-Stumpf-Straße, Nagillergasse, des Mitterwegs sowie der Ingenuin-Fischler-Straße und Tiergartenstraße.
Auch Personen, die Angaben zum veröffentlichten Fahndungsfoto machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Tirol unter 059133 70 3333 entgegen.