i Dieser Mann wird nach dem schweren Raubüberfall und versuchten Mordes in Innsbruck im Mai 2026 gesucht. LPD Tirol Foto veröffentlicht Mordversuch! Polizei fahndet nach brutalem Messer-Mann Brutaler Überfall in Innsbruck! Ein 20-Jähriger wurde niedergestochen und ausgeraubt. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach einem Verdächtigen. Von Newsdesk Heute 23.10.2026, 14:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einer brutalen Messerattacke in Innsbruck sucht die Polizei jetzt mit einem Foto nach einem Verdächtigen. Ein 20-jähriger Mann wurde in der Nacht auf den 6. Mai mit mehreren Schnitt- und Stichverletzungen schwer verletzt und anschließend ausgeraubt.

Nun hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Das Landeskriminalamt Tirol hofft, dass jemand den auf dem veröffentlichten Bild abgebildeten Mann erkennt und entscheidende Hinweise liefern kann.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

20-Jähriger niedergestochen und ausgeraubt

Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag, 5. Mai, auf Mittwoch, 6. Mai 2026, gegen Mitternacht. Im Bereich der Nagillergasse und Ingenuin-Fischler-Straße in Innsbruck wurde ein 20-jähriger ägyptischer Staatsangehöriger von bislang unbekannten Tätern attackiert.

Google Map anzeigen

Laut Polizei fügten die Angreifer dem jungen Mann mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zu. Anschließend flüchteten sie mit seiner Umhängetasche. Der Verletzte musste in die Klinik Innsbruck gebracht und dort notoperiert werden. Nach den Angaben der Polizei befindet er sich inzwischen in stabilem Zustand.

Polizei veröffentlicht Bild eines Verdächtigen

Die Ermittlungen laufen wegen schweren Raubes und versuchten Mordes. Die mutmaßlichen Angreifer konnten bislang nicht ausgeforscht werden. Nun geht die Polizei einen weiteren Schritt: Über Auftrag der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde das Foto eines Verdächtigen für eine öffentliche Fahndung freigegeben.

Die Aufnahme zeigt einen Mann mit dunklem Haar, heller Jacke, dunklem Kapuzenoberteil und heller Jeans. Das Bild dürfte von einer Überwachungskamera stammen.

Dieser Mann wird nach dem schweren Raubüberfall und versuchten Mordes in Innsbruck im Mai 2026 gesucht. LPD Tirol

Wer hat in dieser Nacht etwas gesehen?

Die Ermittler interessieren sich besonders für Beobachtungen aus der Tatnacht. Gesucht werden Zeugen, die zwischen 23.45 Uhr und 0.15 Uhr in Innsbruck verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Der Aufruf betrifft insbesondere den Bereich der Dr.-Stumpf-Straße, Nagillergasse, des Mitterwegs sowie der Ingenuin-Fischler-Straße und Tiergartenstraße.

Auch Personen, die Angaben zum veröffentlichten Fahndungsfoto machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Tirol unter 059133 70 3333 entgegen.