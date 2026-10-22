i Immer mehr Lokale verlangen Geld für Wasser. (Symbolbild) iStock Neue AK-Erhebung zeigt 3,50 € für Leitungswasser – immer mehr Wirte kassieren Eine neue AK-Erhebung zeigt: Immer mehr Wirte verlangen Geld für Leitungswasser – bis zu 3,50 Euro pro Glas. Von Österreich Heute 22.10.2026, 16:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein halber Liter Leitungswasser um 3,50 Euro! Wer in Tirol ein Wirtshaus besucht, muss inzwischen auch beim Wasser auf die Preise achten. Das zeigt eine neue Erhebung der Arbeiterkammer Tirol, die im September die Getränkepreise in 47 Lokalen untersucht hat.

Das Ergebnis: Bereits 22 Wirtshäuser verlangen Geld für Leitungswasser. Besonders auffällig: Sechs Betriebe, die 2025 noch nichts dafür kassierten, haben mittlerweile eine Gebühr eingeführt.

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Bis zu 3,50 Euro für Wasser

Die Preise für einen halben Liter reichen von 50 Cent bis zu 3,50 Euro. Immerhin: Fünf der 22 Lokale verlangen nur dann Geld, wenn Gäste sonst nichts konsumieren.

Kurios: In zehn Wirtshäusern wird Leitungswasser unter Bezeichnungen wie "Wellwasser", "Quellwasser" oder "Granderwasser" angeboten.

Auch Bier und Kaffee werden teurer

Doch nicht nur Wasser kostet immer mehr. Für ein großes Bier werden mittlerweile bis zu sechs Euro verlangt, eine kleine Cola kostet im teuersten untersuchten Lokal 4,60 Euro. Für einen Verlängerten zahlen Gäste bis zu 4,20 Euro.

Die Bilder des Tages i ?

Besonders stark verteuerte sich aufgespritzter Apfelsaft. Ein Glas mit 0,3 Litern kostet im Schnitt mittlerweile 3,73 Euro – um 5,79 Prozent mehr als im Vorjahr.