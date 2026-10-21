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Der Teenager wurde ins Spital geflogen. (Symbolbild)
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imago/imagebroker
30 Meter abgestürzt

Horror-Sturz am Gletscher – Bub (14) schwer verletzt

Schwerer Skiunfall am Hintertuxer Gletscher! Ein 14-Jähriger durchbrach einen Fangzaun und stürzte 30 Meter tief ab. Er wurde schwer verletzt.
Von Newsdesk Heute
21.10.2026, 19:14
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Schwerer Skiunfall am Hintertuxer Gletscher in Tirol! Ein erst 14 Jahre alter Brite verlor am Mittwoch während eines Trainings die Kontrolle und stürzte rund 30 Meter tief in felsiges Gelände. Der Jugendliche erlitt schwere Verletzungen.

Der 14-Jährige war mit einer Trainingsgruppe auf dem Hintertuxer Gletscher im Bezirk Schwaz unterwegs. Gegen 11.30 Uhr fuhr er auf der roten Piste Nummer drei talwärts, als er in einer Linkskurve zu Sturz kam. Mit hoher Geschwindigkeit durchbrach der junge Skifahrer einen Fangzaun und stürzte über felsiges Gelände ab.

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Mit schweren Verletzungen ins Spital

Bei dem rund 30 Meter tiefen Absturz zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen am Rücken und im Gesicht zu. Die Pistenrettung übernahm die Erstversorgung des 14-Jährigen. Anschließend wurde er mit einem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Innsbruck geflogen.

red, 21.10.2026, 19:14
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