i Benzin und Diesel sind in Tirol oft teurer als anderswo in Österreich. istock 168 Kontrollen Spritpreis-Explosion – jetzt droht Tankstelle Strafe Tanken ist in Tirol weiterhin besonders teuer. Jetzt haben die Behörden eine Tankstelle im Visier. Es droht ein Strafverfahren. Von Österreich Heute 21.10.2026, 14:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Sprit-Frust in Tirol hält an. Autofahrer müssen für Benzin und Diesel oft mehr zahlen als in anderen Bundesländern. Jetzt gibt es bei den Kontrollen eine erste Auffälligkeit, berichtet der ORF.

Wie das Land am Mittwoch mitteilte, wird gegen eine Tankstelle die Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens geprüft. Grund sind Unstimmigkeiten bei der Meldung der Spritpreise an die E-Control. Insgesamt gab es bereits 168 Kontrollen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Tirol bleibt Sprit-Spitzenreiter

Tankstellen müssen ihre Preise korrekt melden und dürfen sie nur einmal täglich zu Mittag erhöhen. Die Kontrollen und die Spritpreisbremse zeigen laut Land bereits etwas Wirkung. Doch die Entwarnung bleibt aus: Bei Diesel ist Tirol weiterhin das teuerste Bundesland.

Die Bilder des Tages i ?

Wie der ORF berichtet, stellt Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) klar: "Es geht nicht darum einzelne Unternehmen an den Pranger zu stellen oder den Markt auszuhebeln. Vielmehr geht es darum, dass alle die Spielregeln einhalten".

Auch LH-Vize Philip Wohlgemuth (SPÖ) macht Druck. Nicht erklärbare Preisunterschiede müssten Konsequenzen haben. Die Kontrollen werden fortgesetzt.