i Bei der Geburtstagsfeier wurde fest getrunken. pexels Zwei Promille Nackt vor Kirche – Handyvideo sorgt für Gerichtsprozess Eine Geburtstagsfeier in Innsbruck lief völlig aus dem Ruder: Eine Frau filmte einen blankgezogenen Mann. Wenig später war sie schwer verletzt. Von Österreich Heute 21.10.2026, 11:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte eine Gruppe von Freunden im Mai einen runden Geburtstag feiern. Doch nach der feuchtfröhlichen Nacht in Innsbruck eskalierte die Situation, wie die Tiroler Tageszeitung berichtet. Ein 59-jähriger Schweizer geriet auf dem Heimweg im Stadtteil Hötting mit einem anderen Partygast in Streit. Der Mann hatte rund zwei Promille Alkohol im Blut.

Plötzlich fallen alle Hüllen

Der Schweizer reagierte auf Beschimpfungen auf ungewöhnliche Weise: Er zog sich direkt vor einer Kirche komplett aus. Eine 53-Jährige zückte daraufhin ihr Handy und filmte die Szene.

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"Was, du nimmst mich hier auf?", fragte der Nackte empört. Dann entriss er der Frau das Handy, zog seine Hose hoch und flüchtete. Ein Bekannter verfolgte ihn. Beide stolperten über Kanaldeckel und stürzten.

Frau erleidet Ellbogenbruch

Die 53-Jährige gab an, von hinten gestoßen worden zu sein. Sie erlitt einen Ellenbogenbruch und eine blutige Verletzung an der Stirn. Als Täter beschuldigte sie den Schweizer, obwohl sie den Angreifer in der Dunkelheit nicht gesehen hatte.

Wie die Tiroler Tageszeitung berichtet, wollte Richter Bernhard Rüßkamp bei Gericht wissen: "Warum haben Sie denn ein Video von dem Entblößten angefertigt?" Die Antwort der Frau: "Weil es so absurd war, Herr Rat."

Die Bilder des Tages i ?

Zeugen widersprechen sich

Zwei Zeugen sorgten dann für eine überraschende Wendung. Bei der Polizei hatten sie den 59-Jährigen noch belastet. Vor Gericht erklärten sie plötzlich, den mutmaßlichen Stoß gar nicht selbst gesehen zu haben. Der Prozess wurde deshalb vertagt. Im November sollen zwei Polizisten erklären, wie die ursprünglichen Aussagen zustande kamen. Auch mögliche falsche Zeugenaussagen stehen im Raum.

Das Entreißen des Handys hat der Schweizer gestanden. Den Vorwurf der Körperverletzung bestreitet er. Es gilt die Unschuldsvermutung.