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Die Polizei hat den 50-jährigen Mann festgenommen.
Die Polizei hat den 50-jährigen Mann festgenommen.
Getty Images (Symbolbild)
Auf frischer Tat ertappt

Ladendieb (50) schnappt sich teure Drogerieartikel

Ein 50-Jähriger stahl mehrere hochpreisige Drogerieartikel aus einem Geschäft in Innsbruck. Ein Detektiv stoppte ihn, die Polizei nahm ihn fest.
Von André Wilding
20.10.2026, 07:16
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Für einen mutmaßlichen Ladendieb endete der Montag nicht wie geplant. Der 50-jährige Österreicher hatte es in einem Geschäft in der Innsbrucker Innenstadt auf teure Drogerieartikel abgesehen. Doch weit kam er mit seiner Beute nicht.

Detektiv hält Mann nach Diebstahl an

Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 11.30 Uhr. Der Mann entwendete mehrere hochpreisige Produkte aus dem Geschäft.

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Unmittelbar nachdem der 50-Jährige das Geschäft verlassen hatte, wurde er von einem Berufsdetektiv angehalten.

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50-Jähriger in Justizanstalt gebracht

In weiterer Folge schritt die Polizei ein und nahm den Österreicher fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 50-Jährige anschließend in eine Justizanstalt überstellt.

Welche Drogerieartikel der Mann genau gestohlen hatte und wie hoch der Wert der Beute war, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.

wil, 20.10.2026, 07:16
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