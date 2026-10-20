Ladendieb (50) schnappt sich teure Drogerieartikel

Für einen mutmaßlichen Ladendieb endete der Montag nicht wie geplant. Der 50-jährige Österreicher hatte es in einem Geschäft in der Innsbrucker Innenstadt auf teure Drogerieartikel abgesehen. Doch weit kam er mit seiner Beute nicht.
Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 11.30 Uhr. Der Mann entwendete mehrere hochpreisige Produkte aus dem Geschäft.
Unmittelbar nachdem der 50-Jährige das Geschäft verlassen hatte, wurde er von einem Berufsdetektiv angehalten.
In weiterer Folge schritt die Polizei ein und nahm den Österreicher fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 50-Jährige anschließend in eine Justizanstalt überstellt.
Welche Drogerieartikel der Mann genau gestohlen hatte und wie hoch der Wert der Beute war, geht aus den vorliegenden Angaben nicht hervor.