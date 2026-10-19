i Die Nothegger Transport Logistik hat ihren Sitz in St. Ullrich am Pillersee. IMAGO/Manfred Segerer Sanierung ungewiss 86 Mio. € Schulden: Transportriese kämpft ums Überleben Die Zukunft der Firma Nothegger steht auf der Kippe. Die Abstimmung über den Sanierungsplan wurde verschoben. Viele Arbeitsplätze sind betroffen. Von Österreich Heute 19.10.2026, 14:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bangen um die Zukunft der Nothegger Transport Logistik GmbH! Am Montag hätte über den Sanierungsplan des insolventen Unternehmens abgestimmt werden sollen. Doch daraus wurde nichts. Denn die Finanzierung ist weiterhin nicht gesichert.

Bei knapp 450 Gläubigern sind Forderungen von rund 86 Millionen Euro angemeldet. Das Unternehmen bietet ihnen eine Rückzahlung von 20 Prozent an – die gesetzliche Mindestquote.

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Immobilienverkauf noch offen

Ein Teil der Sanierung soll durch den Verkauf einer Immobilie in Wien finanziert werden. Diese gehört einer Gesellschaft, die Nothegger nahesteht. Doch der Abschluss ist bisher nicht belegt. Laut Kreditschutzverband KSV1870 fehlen entsprechende Nachweise.

Beim Personal sind nun drastische Einschnitte geplant: Ab Jänner 2027 soll die Zahl der Verwaltungsmitarbeiter der Firma reduziert werden. Zudem will das Unternehmen Abläufe verbessern und künftig noch viel stärker auf Digitalisierung setzen.

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Droht jetzt die Schließung?

Der KSV1870 warnt, dass selbst bei erfolgreicher Sanierung kaum finanzielle Reserven bleiben. Die bisherige Fortführung habe keine nennenswerten Überschüsse eingebracht, heißt es.

Scheitert der Sanierungsplan, droht die Schließung des Unternehmens. Dadurch könnten weitere Forderungen entstehen – etwa durch Ansprüche von Beschäftigten und Leasinggesellschaften. Wann die Gläubiger erneut über den Sanierungsplan abstimmen, ist noch offen. Viele Mitarbeiter müssen jedenfalls um ihre Zukunft bangen.