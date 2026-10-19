i Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall bereits aufgenommen. Getty Images (Symbolbild) Einsatz in Innsbruck Jugendliche bitten um 50 Cent – dann schlagen sie zu Zwei Jugendliche baten einen Pensionisten (79) in Innsbruck um 50 Cent. Als er seine Geldtasche hervorholte, schlugen die beiden zu. Von André Wilding 19.10.2026, 07:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einer scheinbar harmlosen Bitte um Kleingeld begann am Sonntag ein dreister Diebstahl in Innsbruck. Ein 79-jähriger Pensionist wollte zwei Jugendlichen helfen und griff nach seiner Geldtasche. Doch genau diesen Moment nutzten die beiden aus: Sie schnappten sich die Geldbörse und liefen davon.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag im Bereich der Innpromenade im Innsbrucker Stadtteil Reichenau.

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Jugendliche bitten um 50 Cent

Laut Polizei sprachen ein 17-jähriger türkischer Staatsangehöriger und ein 16-Jähriger, dessen Staatsangehörigkeit noch nicht geklärt ist, den 79-jährigen Österreicher an.

Die beiden baten den Mann um 50 Cent. Als der Pensionist seine Geldtasche in die Hand nahm, entrissen sie ihm diese und ergriffen die Flucht.

Zeuge (22) greift sofort ein

Ein 22-jähriger Mann hatte den Vorfall beobachtet und reagierte umgehend. Es gelang ihm zunächst, die beiden Jugendlichen festzuhalten.

Doch die Verdächtigen konnten sich wieder losreißen. Die Geldtasche des Pensionisten blieb zunächst verschwunden.

Polizeihundestreife findet leere Geldbörse

Bei den anschließenden Ermittlungen wurde eine Polizeidiensthundestreife eingesetzt. Die Beamten fanden die gestohlene Geldtasche schließlich in der näheren Umgebung.

Allerdings war sie bereits leer. Dem 79-Jährigen entstand durch den Diebstahl ein Schaden im niedrigen dreistelligen Eurobereich.

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Untersuchungshaft angeordnet

Die beiden Jugendlichen wurden von der Polizei einvernommen. Anschließend ordnete die Staatsanwaltschaft die Untersuchungshaft an.

Die Ermittlungen zu dem Diebstahl laufen. Für beide Verdächtigen gilt die Unschuldsvermutung.