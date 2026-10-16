i Im Innsbrucker Umland wird dieses 15-jährige Mädchen vermisst. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei erbeten. iStock/ LPD Tirol (KI-generiert) Polizei bittet um Hinweise Wer hat sie gesehen? Von Mädchen (15) fehlt jede Spur Die Tiroler Polizei fahndet nach einem jungen Mädchen. Von der Teenagerin fehlt seit einer Woche jede Spur. Nun wird die Öffentlichkeit aufgerufen. Von Michael Rauhofer-Redl 16.10.2026, 15:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Freitagnachmittag wendet sich die Pressestelle der Landespolizeidirektion Tirol mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Öffentlichkeit. Dabei geht es um eine 15-jährige Jugendliche, die seit dem 7. Oktober aus einer Betreuungseinrichtung im Bezirk Innsbruck-Land abgängig ist.

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Polizei bittet um Hinweise

Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Das Mädchen ist ca. 163 cm groß und hat auffallend blaues, schulterlanges Haar.

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"Um zweckdienliche Hinweise zum Aufenthalt der Jugendlichen an die Polizeiinspektion Hall in Tirol (Tel. 059133/7110) wird ersucht", heißt es in der entsprechenden Mitteilung.