Wer hat sie gesehen? Von Mädchen (15) fehlt jede Spur

Am Freitagnachmittag wendet sich die Pressestelle der Landespolizeidirektion Tirol mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Öffentlichkeit. Dabei geht es um eine 15-jährige Jugendliche, die seit dem 7. Oktober aus einer Betreuungseinrichtung im Bezirk Innsbruck-Land abgängig ist.
Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Das Mädchen ist ca. 163 cm groß und hat auffallend blaues, schulterlanges Haar.
"Um zweckdienliche Hinweise zum Aufenthalt der Jugendlichen an die Polizeiinspektion Hall in Tirol (Tel. 059133/7110) wird ersucht", heißt es in der entsprechenden Mitteilung.