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Der Lenker fuhr einfach weiter, die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)
Der Lenker fuhr einfach weiter, die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild)
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Polizei sucht Zeugen

E-Scooter rast vorbei – Pensionist (90) schwer verletzt

Ein 90-Jähriger stürzte in Kufstein wegen eines E-Scooter-Fahrers und verletzte sich schwer. Der Lenker fuhr einfach weiter, die Polizei sucht Zeugen.
Von Newsdesk Heute
17.10.2026, 16:02
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Ein 90-jähriger Mann ist am Mittwochabend (14. Oktober) in Kufstein schwer verletzt worden. Auslöser war offenbar ein E-Scooter-Fahrer, der dem Pensionisten auf einem Gehsteig entgegenkam und anschließend einfach weiterfuhr.

Der Senior war gegen 18.15 Uhr auf der Defreggerstraße in Richtung Bezirkskrankenhaus unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 18 näherte sich ihm ein unbeleuchteter E-Scooter. Dessen Lenker fuhr derart knapp an dem 90-Jährigen vorbei, dass dieser erschrak, das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte.

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Polizei sucht nach E-Scooter-Fahrer

Bei dem Sturz zog sich der Österreicher neben mehreren Abschürfungen auch eine schwere Beinverletzung zu. Der E-Scooter-Lenker setzte seine Fahrt fort, ohne stehen zu bleiben.

Ein junges Paar entdeckte den verletzten Pensionisten wenig später auf dem Gehsteig und kam ihm zu Hilfe.

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Nun bittet die Polizei Kufstein um Hinweise zum bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer. Auch die beiden Ersthelfer werden ersucht, sich bei der Polizei zu melden. Die Ermittler hoffen, dass sie möglicherweise Angaben zum flüchtigen Lenker machen können.

red, 17.10.2026, 16:02
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