i Eine KTM wurde in Telfs gestohlen. istock (Symbolbild) Diebstahl in Telfs KTM unter Carport abgestellt – plötzlich ist sie weg Unbekannte haben in Telfs ein KTM-Motorrad gestohlen. Die Maschine stand unter einem frei zugänglichen Carport. Die Polizei ermittelt. Von André Wilding 16.10.2026, 08:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Motorrad ist in der Tiroler Marktgemeinde Telfs spurlos verschwunden. Unbekannte Täter haben eine KTM 350 EXC-F gestohlen, die unter einem Carport abgestellt war.

Diebe nutzen frei zugänglichen Abstellplatz

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstag (13. Oktober), 18 Uhr, und Donnerstag (15. Oktober), 8 Uhr.

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Das Motorrad befand sich in einem unversperrten Bereich unter einem Carport. Der Abstellplatz war frei zugänglich.

Polizei ermittelt

Wer die KTM entwendet hat und wohin sie gebracht wurde, ist derzeit nicht bekannt.

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Die Polizei hat weitere Ermittlungen zum Motorraddiebstahl aufgenommen.