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Eine KTM wurde in Telfs gestohlen.
Eine KTM wurde in Telfs gestohlen.
istock (Symbolbild)
Diebstahl in Telfs

KTM unter Carport abgestellt – plötzlich ist sie weg

Unbekannte haben in Telfs ein KTM-Motorrad gestohlen. Die Maschine stand unter einem frei zugänglichen Carport. Die Polizei ermittelt.
Von André Wilding
16.10.2026, 08:37
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Ein Motorrad ist in der Tiroler Marktgemeinde Telfs spurlos verschwunden. Unbekannte Täter haben eine KTM 350 EXC-F gestohlen, die unter einem Carport abgestellt war.

Diebe nutzen frei zugänglichen Abstellplatz

Der Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstag (13. Oktober), 18 Uhr, und Donnerstag (15. Oktober), 8 Uhr.

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Das Motorrad befand sich in einem unversperrten Bereich unter einem Carport. Der Abstellplatz war frei zugänglich.

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Polizei ermittelt

Wer die KTM entwendet hat und wohin sie gebracht wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Die Polizei hat weitere Ermittlungen zum Motorraddiebstahl aufgenommen.

wil, 16.10.2026, 08:37
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