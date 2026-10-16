KTM unter Carport abgestellt – plötzlich ist sie weg

Ein Motorrad ist in der Tiroler Marktgemeinde Telfs spurlos verschwunden. Unbekannte Täter haben eine KTM 350 EXC-F gestohlen, die unter einem Carport abgestellt war.
Der Diebstahl ereignete sich zwischen Dienstag (13. Oktober), 18 Uhr, und Donnerstag (15. Oktober), 8 Uhr.
Das Motorrad befand sich in einem unversperrten Bereich unter einem Carport. Der Abstellplatz war frei zugänglich.
Wer die KTM entwendet hat und wohin sie gebracht wurde, ist derzeit nicht bekannt.
Die Polizei hat weitere Ermittlungen zum Motorraddiebstahl aufgenommen.