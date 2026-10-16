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Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren.
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Polizei ermittelt

Diebe gaben sich als Schweizer aus – Akzent fiel auf

Zwei Männer sollen in einem Lokal in Fieberbrunn die Geldtasche eines Kellners gestohlen haben. Sie flüchteten mit mehreren Tausend Euro.
Von André Wilding
16.10.2026, 08:26
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Zuerst bestellten sie ein Getränk, dann etwas zu essen. Doch als der Kellner in die Küche verschwand, nutzten zwei unbekannte Männer offenbar die Gelegenheit für einen Diebstahl. In einem Gastgewerbebetrieb in Fieberbrunn (Tirol) verschwand am Donnerstagabend eine Kellner-Geldtasche samt Inhalt.

Die Polizei sucht nun nach den beiden Männern und bittet um Hinweise.

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Kellner ging in die Küche

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.50 Uhr. Laut den bisherigen Ermittlungen hielten sich zwei Männer als Gäste in dem Lokal auf und nahmen an der Bar Platz.

Einer der beiden bestellte zunächst ein Getränk und bezahlte es sofort. Danach gaben die Männer eine Essensbestellung auf.

Während der Kellner in die Küche ging, lag seine Geldtasche in einer Schublade hinter der Bar.

Mann griff hinter der Bar zu

Einer der beiden Männer soll den unbeaufsichtigten Moment ausgenutzt haben. Er ging hinter die Bar, öffnete die Schublade und nahm die Geldtasche samt Inhalt an sich.

Unmittelbar danach verließen beide Männer fluchtartig das Lokal. Wohin sie verschwanden, ist nicht bekannt.

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Der entstandene Schaden liegt laut Polizei im niedrigen vierstelligen Eurobereich.

Polizei sucht zwei Männer

Die Polizei veröffentlichte folgende Beschreibung der Gesuchten: Beide sollen etwa 30 Jahre alt gewesen sein und weiße Pullover getragen haben.

Einer der Männer wird als sportlich und schlank beschrieben, der andere als etwas kräftiger. Die beiden gaben sich laut Polizei als Schweizer aus, sollen jedoch mit türkischem oder arabischem Akzent gesprochen haben.

Wer die Männer gesehen hat oder Angaben zum Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Fieberbrunn unter 059133 / 7202 zu melden.

wil, 16.10.2026, 08:26
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