Mann (36) steigt bei Reinigung in heißes Frittieröl

Ein folgenschwerer Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagabend (15. Oktober) in einem Betrieb in Hall in Tirol ereignet. Ein 36-jähriger Mitarbeiter geriet bei Reinigungsarbeiten mit heißem Frittieröl in Kontakt und wurde dabei schwer verletzt.
Der Mann musste nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck gebracht werden.
Gegen 22.15 Uhr waren ein 36-jähriger Afghane und ein 47-jähriger Spanier damit beschäftigt, Fritteusen zu reinigen.
Dafür ließen die beiden zunächst das heiße Öl ab und stellten das dafür verwendete Gefäß zur Seite.
Dann kam es zu dem folgenschweren Zwischenfall: Aus noch ungeklärter Ursache stieg der 36-Jährige in den am Boden abgestellten Behälter, in dem sich das heiße Öl befand.
Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu.
Nach dem Unfall wurde der 36-Jährige zunächst von einem Notarzt und dem Rettungspersonal medizinisch versorgt.
Anschließend brachte die Rettung den Schwerverletzten in die Klinik Innsbruck. Warum der Mann in das Gefäß mit dem heißen Öl stieg, ist derzeit noch unklar.