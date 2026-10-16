i Aus noch ungeklärter Ursache stieg der 36-Jährige in den am Boden abgestellten Behälter, in dem sich das heiße Öl befand. istock (Symbolbild) Unfall in Hall in Tirol Mann (36) steigt bei Reinigung in heißes Frittieröl Bei der Reinigung einer Fritteuse in Hall in Tirol stieg ein 36-Jähriger in ein Gefäß mit heißem Öl. Er erlitt schwere Verletzungen. Von André Wilding 16.10.2026, 08:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein folgenschwerer Arbeitsunfall hat sich am Donnerstagabend (15. Oktober) in einem Betrieb in Hall in Tirol ereignet. Ein 36-jähriger Mitarbeiter geriet bei Reinigungsarbeiten mit heißem Frittieröl in Kontakt und wurde dabei schwer verletzt.

Der Mann musste nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck gebracht werden.

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Heißes Öl stand in Gefäß am Boden

Gegen 22.15 Uhr waren ein 36-jähriger Afghane und ein 47-jähriger Spanier damit beschäftigt, Fritteusen zu reinigen.

Dafür ließen die beiden zunächst das heiße Öl ab und stellten das dafür verwendete Gefäß zur Seite.

Dann kam es zu dem folgenschweren Zwischenfall: Aus noch ungeklärter Ursache stieg der 36-Jährige in den am Boden abgestellten Behälter, in dem sich das heiße Öl befand.

Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu.

Notarzt versorgt Verletzten

Nach dem Unfall wurde der 36-Jährige zunächst von einem Notarzt und dem Rettungspersonal medizinisch versorgt.

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Anschließend brachte die Rettung den Schwerverletzten in die Klinik Innsbruck. Warum der Mann in das Gefäß mit dem heißen Öl stieg, ist derzeit noch unklar.