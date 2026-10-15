i Archivbild eines Rettungseinsatzes in Tirol. Zoom Tirol Tragischer Unfall in Tirol Biker (84) stirbt Wochen nach schwerem Unfall Tragisches Ende eines Motorradunfalls in Tirol: Ein 84-jähriger Deutscher ist knapp vier Wochen nach einem schweren Sturz verstorben. Von Michael Rauhofer-Redl 15.10.2026, 20:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der Seefelder Straße (B 177) in Tirol hat nun ein Todesopfer gefordert. Ein 84-jähriger Motorradfahrer aus Deutschland ist am Donnerstag (15. Oktober) an seinen schweren Verletzungen verstorben. Der Mann war bereits am 19. September bei einem riskanten Überholmanöver verunglückt.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.55 Uhr. Der 84-Jährige war mit seinem Motorrad in Richtung Seefeld unterwegs. Vor ihm fuhren zwei Autos, gelenkt von einem 34-jährigen und einem 62-jährigen Deutschen, auf den beiden Fahrspuren in dieselbe Richtung.

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Biker krachte gegen Auto und stürzte

Kurz vor Straßenkilometer 13,7 setzte der Motorradfahrer zum Überholen der beiden Autos an. Dabei überfuhr er eine Sperrlinie und geriet auf die Gegenfahrbahn.

Als ihm Fahrzeuge entgegenkamen, versuchte der 84-Jährige, sich rasch wieder einzuordnen. Dabei touchierte er den Wagen des 34-Jährigen und verlor die Kontrolle über sein Motorrad.

Der Biker stürzte schwer, seine Maschine schlitterte mehrere Meter über die Fahrbahn.

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Nach knapp vier Wochen verstorben

Rettungskräfte des Roten Kreuzes und die Besatzung eines alarmierten Notarzthubschraubers versorgten den Verletzten noch an der Unfallstelle. Anschließend wurde er ins Landeskrankenhaus Innsbruck geflogen. Während des Rettungseinsatzes musste die B 177 rund 50 Minuten lang komplett gesperrt werden.