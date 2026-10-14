i Der bisher in der Innsbrucker Justizanstalt in Untersuchungshaft sitzende Signa-Gründer René Benko bekommt die Fußfessel. Hier ist er am Weg zu seiner Entlassung. APA-Images / APA / WOLFGANG EDER Mit Fußfessel in neue Wohnung "Binnen zwei Stunden" – so flott kommt Benko frei Die Uhr tickt: Nach 20 Monaten hinter Gittern kommt René Benko (49) aus der U-Haft. "Um spätestens halb zwölf ist er draußen", hieß es zu "Heute". Von Christian Tomsits 14.10.2026, 10:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für den tief gefallenen Signa-Überflieger René Benko geht es nach langen 20 Monaten hinter Gittern jetzt plötzlich blitzschnell! Ein Richter am Landesgericht Innsbruck gab am Mittwoch seinem Antrag auf elektronisch überwachten Hausarrest statt – das bestätigte sein Verteidiger Norbert Wess.

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Wie die Justizanstalt Innsbruck auf "Heute"-Anfrage erklärt, muss die Abwicklung samt Entlassung nun binnen der nächsten zwei Amtsstunden erfolgen. Die Frist beginnt, sobald Benko von seiner Haftverhandlung wieder im berüchtigten "Ziegelstadl" eingetroffen ist. "Um halb zwölf ist er draußen", heißt es.

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Die Chronologie im Fall René Benko i ?

Benko hat Wohnung bereits angemietet

Damit könnte der einstige Immobilien-Tycoon schon wenige Stunden nach der Entscheidung seine Gefängniszelle gegen eine rund 60 Quadratmeter große Wohnung tauschen. Vom Häf‘n soll es auf direktem Wegen in die eigens angemietete Bleibe in Innsbruck gehen.

„Wir freuen uns!“ Norbert Wess Anwalt von René Benko

"Wir freuen uns natürlich aus Sicht der Verteidigung aber insbesondere auch für unseren Mandanten, dass das LG Innsbruck unserem Rechtsstandpunkt gefolgt ist und Herr Benko nun dergestalt die Möglichkeit bekommt, sich auf den nächsten bevorstehenden Prozess umfassend vorzubereiten und sich auch mit den sonstigen Vorwürfen im Ermittlungsverfahren fundiert auseinanderzusetzen", so sein Verteidiger zu "Heute".

Das Leben von René Benko i ?

Fußfessel in U-Haft absolute Ausnahme

Um 9 Uhr war Benko im Saal 125 des Landesgerichts Innsbruck erschienen, um den Richter von seinem Antrag zu überzeugen. In seiner neuen Unterkunft will er sich nun schon auf den nächsten Strafprozess vorbereiten, der bereits in drei Wochen beginnt. Dabei geht es um die Causen Haselsteiner und sein ominöses Jagdgewehr. Die Entscheidung ist bemerkenswert: Wie die "Krone" recherchierte, trug von insgesamt 1.863 Untersuchungshäftlingen lediglich eine Person eine Fußfessel. Benko ist nun Nummer zwo.