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Die Rettungskräfte eilten dem verletzten Buben zu Hilfe.
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Getty Images (Symbolbild)
Er trug keinen Helm

14-jähriger Bub kracht mit E-Bike gegen Betonsäule

Ein 14-Jähriger ist am Dienstagabend in Vils mit seinem E-Bike gestürzt und gegen eine Betonsäule geprallt. Er musste ins Spital gebracht werden.
Von André Wilding
14.10.2026, 07:14
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Ein Ausflug mit dem E-Bike endete für einen 14-jährigen Burschen am Dienstagabend (13. Oktober) im Krankenhaus. Der Jugendliche war in Vils im Tiroler Bezirk Reutte unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und schwer stürzte.

Mit Kopf gegen Betonsäule geprallt

Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr auf dem Ritterweg im Bereich des örtlichen Sportplatzes. Der 14-jährige Österreicher fuhr mit seinem E-Bike durch eine Kurve, als er zu Sturz kam.

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Dabei prallte der Jugendliche mit dem Kopf gegen die Betonsäule einer Unterführung. Durch den heftigen Aufprall erlitt er eine offene Wunde am Kopf.

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Bub trug keinen Fahrradhelm

Besonders gefährlich: Der 14-Jährige war zum Zeitpunkt des Unfalls ohne Fahrradhelm unterwegs. Seine Kopfverletzung musste noch vor Ort von einem Notarzt versorgt werden.

Anschließend brachte die Rettung den verletzten Burschen in das Bezirkskrankenhaus Reutte, wo er weiter behandelt wurde.

wil, 14.10.2026, 07:14
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