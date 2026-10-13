i Die 34-Jährige bekam eine gefälschte Finanz-Online-Nachricht. APA-Images / APA / ROLAND SCHLAGER (Symbolbild) Geld ist weg Österreicherin (34) tappt in Finanz-Online-Falle Eine 34-Jährige aus Tirol fiel auf eine gefälschte FinanzOnline-SMS und einen falschen Bankmitarbeiter herein. Sie verlor mehrere Tausend Euro. Von André Wilding 13.10.2026, 10:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 34-jährige Österreicherin aus dem Bezirk Innsbruck-Land erhielt am 7. Oktober gegen 13.00 Uhr eine "Finanz Online - Nachricht" mittels SMS von einer unbekannten Nummer.

Persönliche Daten eingegeben

Darin wurde sie aufgefordert, einen Link zu betätigen und dadurch ihr ablaufendes "Finanz-Online" – Konto zu aktualisieren. Die Frau folgte dem Link und gab darauffolgend persönliche Daten ein. Am 12. Oktober erhielt die Frau einen Anruf von einer unbekannten Nummer.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Der männliche Anrufer gab sich dabei in fließendem Deutsch (mit ausländischem Akzent) als Mitarbeiter eines Bankinstituts aus und täuschte vor, dass vom Konto der Frau widerrechtliche Abbuchungen getätigt worden seien.

Konto gesperrt

Um ihr Geld zurück zu bekommen, wies der Anrufer die Frau an, eine Überweisung auf ein derzeit unbekanntes Konto zu tätigen. Eine weitere Überweisung wurde von der Bank-App der Frau geblockt und der Mann beendete das Telefonat.

Die Bilder des Tages i ?

Im Nachhinein wurde die Frau misstrauisch, lies ihr Konto sperren und erstattete Anzeige. Ihr entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. Die Erhebungen gegen eine derzeit unbekannte Täterschaft sind im Gange.