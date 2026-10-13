i Das Hard-Rock-Café ist für seine guten Burger bekannt Teaserimage-Importer Bittere Pleite wegen Teuerung Kult-Lokal sperrt für immer zu – 31 Leute verlieren Job Endgültiges Aus für das Hard Rock Cafe Innsbruck: Nach der erneuten Pleite muss das Kult-Lokal endgültig schließen. 31 Mitarbeiter sind ihren Job los. Von 13.10.2026, 16:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgerockt! Im Hard Rock Cafe in der Innsbrucker Innenstadt gehen endgültig die Lichter aus. Wie der Kreditschutzverband KSV1870 am Dienstag mitteilte, ist eine Fortführung des insolventen Lokals wirtschaftlich nicht mehr möglich. Für 31 Mitarbeiter bedeutet das den Verlust ihres Arbeitsplatzes.

Gastgarten-Aus gibt Kult-Lokal den Rest

Besonders bitter: Ausgerechnet der Wegfall des Gastgartens in der Marie-Theresien-Straße mit rund 100 Sitzplätzen dürfte dem Lokal den Rest gegeben haben. Ab 31. Oktober stehen die begehrten Außenplätze voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung. Die Folge: Ein weiterer Umsatzrückgang von mehr als 25 Prozent wird erwartet.

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Schon seit Anfang Oktober verzeichnete der Insolvenzverwalter deutlich sinkende Einnahmen – wir berichteten. Eine Weiterführung ist nun nicht mehr finanzierbar, erklärte KSV1870-Tirol-Chef Klaus Schaller.

600.000 Euro Schulden

Dabei hatte das Hard Rock Cafe bereits 2025 eine Pleite überstanden und sich mit einem Sanierungsplan gerettet. Doch die vereinbarten Raten können nun nicht mehr bezahlt werden. Die Schulden belaufen sich auf rund 600.000 Euro.

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Auch die Geschäfte liefen zuletzt alles andere als rund: Von Juli bis September lagen die Umsätze rund 20 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Als Gründe wurden die anhaltende Hitze und die Konsumzurückhaltung infolge der Teuerung genannt. Jetzt ist endgültig Schluss mit Burger-Buns und Rock 'n' Roll.