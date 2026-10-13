Kult-Lokal sperrt für immer zu – 31 Leute verlieren Job

Ausgerockt! Im Hard Rock Cafe in der Innsbrucker Innenstadt gehen endgültig die Lichter aus. Wie der Kreditschutzverband KSV1870 am Dienstag mitteilte, ist eine Fortführung des insolventen Lokals wirtschaftlich nicht mehr möglich. Für 31 Mitarbeiter bedeutet das den Verlust ihres Arbeitsplatzes.
Besonders bitter: Ausgerechnet der Wegfall des Gastgartens in der Marie-Theresien-Straße mit rund 100 Sitzplätzen dürfte dem Lokal den Rest gegeben haben. Ab 31. Oktober stehen die begehrten Außenplätze voraussichtlich nicht mehr zur Verfügung. Die Folge: Ein weiterer Umsatzrückgang von mehr als 25 Prozent wird erwartet.
Schon seit Anfang Oktober verzeichnete der Insolvenzverwalter deutlich sinkende Einnahmen – wir berichteten. Eine Weiterführung ist nun nicht mehr finanzierbar, erklärte KSV1870-Tirol-Chef Klaus Schaller.
Dabei hatte das Hard Rock Cafe bereits 2025 eine Pleite überstanden und sich mit einem Sanierungsplan gerettet. Doch die vereinbarten Raten können nun nicht mehr bezahlt werden. Die Schulden belaufen sich auf rund 600.000 Euro.
Auch die Geschäfte liefen zuletzt alles andere als rund: Von Juli bis September lagen die Umsätze rund 20 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Als Gründe wurden die anhaltende Hitze und die Konsumzurückhaltung infolge der Teuerung genannt. Jetzt ist endgültig Schluss mit Burger-Buns und Rock 'n' Roll.