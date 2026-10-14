i Die Einsatzkräfte konnten das Leben des Autofahrers nicht mehr retten. Getty Images (Symbolbild) A12 gesperrt Österreicher hat bei Horror-Crash keine Chance – tot Tödlicher Unfall auf der A12 bei Silz! Ein Lkw krachte in einer Baustelle gegen zwei Autos. Für einen 36-jährigen Lenker kam jede Hilfe zu spät. Von André Wilding 14.10.2026, 06:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 62-jähriger Türke fuhr am Dienstag gegen 17.00 Uhr mit seinem Lkw auf der A12 in Fahrtrichtung Osten durch die Baustelle bei Silz.

Zur selben Zeit fuhren ein 36-jähriger Österreicher und dahinter eine 38-jährige Österreicherin mit ihren Autos ebenfalls auf der A12 durch die Baustelle in Richtung Westen. In der Baustelle herrscht Gegenverkehr.

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Über Fahrbahnmitte geraten

Im Gemeindegebiet Silz kam der Lkw-Fahrer mit seinem Lkw aus bisher unbekannter Ursache über die Fahrbahnmitte und krachte in den vorschriftsmäßig fahrenden Pkw des Österreichers und schob diesen gegen die Lärmschutzwand.

Den nachfolgenden Pkw der Frau erfasste der Lkw ebenfalls und schleifte ihn mit. Der Österreicher wurde im Unfallwrack eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr mittels Bergeschere aus dem Wrack geborgen werden.

Der Türke und die Österreicherin konnten sich selber aus den Unfallfahrzeugen befreien bzw. wurden durch Ersthelfer versorgt. Beide wurden durch das Rote Kreuz in die Klinik Innsbruck gebracht.

A12 gesperrt

Der Österreicher verlor im Zuge des Zusammenpralls sein Leben und konnte nur mehr tot geborgen werden. Die beteiligten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die A12 war im Unfallbereich von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

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Umleitungen erfolgten auf die Bundesstraße, wobei es zu erheblichen Stauungen kam.