i ? Unfall in Radfeld Junge Autofahrerin überlebt spektakulären Crash Schwerer Verkehrsunfall am Mittwoch in Radfeld (Tirol): Eine Lenkerin kam von der B171 ab, ihr Auto überschlug sich. Die Frau musste ins Spital. Von André Wilding 14.10.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein völlig zerstörtes Auto, das auf dem Dach in einer Böschung liegt: In Radfeld im Tiroler Bezirk Kufstein kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine junge Frau verlor auf der Tiroler Bundesstraße B171 die Kontrolle über ihren Wagen.

Auto kracht gegen Messstation

Der Unfall ereignete sich kurz nach 2 Uhr früh. Die Lenkerin war auf der B171 in Richtung Westen unterwegs, als sie aus noch ungeklärter Ursache von der Straße abkam.

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Dabei touchierte ihr Fahrzeug zunächst mehrere Leitpflöcke sowie eine Messstation. Anschließend geriet der Pkw in die angrenzende Böschung, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Lenkerin ins Krankenhaus gebracht

Die Einsatzkräfte rückten zur Unfallstelle aus. Ein Notarzt übernahm die medizinische Erstversorgung der Frau. Anschließend wurde die Lenkerin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Radfeld, ein Notarzt, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

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Warum die Frau von der Fahrbahn abgekommen war, ist derzeit noch unklar.