i ? Spektakulärer Überschlag 20-Jährige baut Totalcrash – es kommt alles ans Licht Heftiger Alko-Unfall in Tirol! Eine 20-Jährige überschlägt sich mit ihrem Auto mehrfach. Sie kommt leicht verletzt davon – der Führerschein ist weg. Von Newsdesk Heute 14.10.2026, 10:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftiger Verkehrsunfall in der Nacht auf Mittwoch (14. Oktober) in Tirol! Eine 20-jährige Österreicherin ist mit ihrem Auto auf der B171 im Gemeindegebiet von Radfeld von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Wie berichtet, hatte die junge Lenkerin Glück im Unglück: Sie konnte sich selbst aus dem völlig zerstörten Fahrzeug befreien. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Probeführerscheinbesitzerin alkoholisiert unterwegs gewesen war.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Lenkerin setzte selbst Notruf ab

Der Unfall ereignete sich gegen 2.10 Uhr auf der B171 im Gemeindegebiet von Radfeld im Bezirk Kufstein. Die 20-Jährige war mit ihrem Pkw in westlicher Richtung unterwegs, als sie bei Straßenkilometer 28,4 zunächst über den rechten Fahrbahnrand geriet.

Im Bereich des ÖBB-Notportals des Münsterertunnels kam das Fahrzeug anschließend über den linken Fahrbahnrand hinaus. Daraufhin überschlug sich das Auto mehrmals und kam auf einem angrenzenden Wirtschaftsweg auf dem Dach zum Stillstand.

Trotz des heftigen Unfallhergangs blieb die junge Frau bei Bewusstsein und konnte selbst über die Freisprechanlage ihres Fahrzeugs Hilfe verständigen. Anschließend gelang es ihr, den beschädigten Pkw eigenständig zu verlassen. Die 20-Jährige begab sich zurück zur angrenzenden Bundesstraße und wartete dort auf die alarmierten Einsatzkräfte.

Google Map anzeigen

Feuerwehr und Notarzt im Einsatz

Nach dem Unfall rückten die Freiwillige Feuerwehr Radfeld, ein Notarzt, ein Rettungswagen sowie eine Polizeistreife zur Unfallstelle aus. Die Rettungskräfte versorgten die verletzte Lenkerin zunächst vor Ort. Anschließend wurde sie mit leichten Verletzungen in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.

Da infolge des Unfalls Flüssigkeiten aus dem beschädigten Pkw austraten, musste die Feuerwehr außerdem die Fahrbahn reinigen.

Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei der 20-Jährigen ein Alkotest durchgeführt. Dieser verlief positiv. Wie hoch der festgestellte Alkoholwert war, geht aus der Polizeimeldung nicht hervor.

Für die junge Frau hatte das unmittelbare Konsequenzen: Die Beamten nahmen ihr den Probeführerschein vorläufig ab. Die Lenkerin muss sich nun wegen der Alkoholisierung am Steuer verantworten.