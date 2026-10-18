Startseite Österreich Tirol
Bei einem Frontalcrash in Kitzbühel wurden vier Menschen verletzt.
Bei einem Frontalcrash in Kitzbühel wurden vier Menschen verletzt.
Zoom.Tirol
Feuerwehrchef platzt Kragen

Gaffer-Chaos nach schwerem Crash mit vier Verletzten

Bei einem Frontalcrash in Kitzbühel wurden vier Menschen verletzt. Zahlreiche Schaulustige behinderten die Rettungskräfte massiv.
Von Newsdesk Heute
18.10.2026, 18:30
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Ein schwerer Frontalcrash hat am Sonntagnachmittag in Kitzbühel vier Verletzte gefordert. Doch während die Rettungskräfte um die Versorgung der Unfallopfer bemüht waren, sorgten zahlreiche Schaulustige für zusätzliche Probleme. Der Andrang war so groß, dass der Einsatzleiter zwischenzeitlich den Überblick verlor, wie er gegenüber dem ORF berichtet.

Tragische Serie – schon 3 Tote auf Autobahn-Baustelle

Gegen 15.19 Uhr krachten auf der B170 westlich des Lebenbergtunnels zwei Autos frontal zusammen. Zwei Verletzte mussten im Schockraum behandelt werden. Einer wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Kufstein geflogen, der andere mit der Rettung nach St. Johann gebracht.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Eine weitere Person erlitt mittelschwere Verletzungen und wurde ebenfalls nach Kufstein geflogen. Wie schwer das vierte Unfallopfer verletzt wurde, war zunächst unklar. Im Einsatz standen zwei Notarzthubschrauber, drei Rettungswagen, 24 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen sowie zwei Polizeistreifen.

Auch interessant

Autos bei schwerem Crash in Garten geschleudert
Pkw krachte auf der A2 gegen Baum und überschlug sich
Vier Verletzte bei schwerem Crash im Bezirk Tulln

Feuerwehrchef platzt der Kragen

Nach dem Einsatz übte Feuerwehrkommandant Andreas Reisch scharfe Kritik am Verhalten der Neugierigen. "Es waren überall Leute, zum Teil sogar Kinder", kritisiert er.

"Damit werden sowohl die Verletzten als auch die Einsatzkräfte gefährdet", warnte Reisch. Er appellierte, Unfallstellen großräumig zu meiden. Wer wirklich helfen wolle, solle sich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren – "das bringt weitaus mehr", so der Kommandant.

red, 18.10.2026, 18:30
Mehr zum Thema
Verkehrsunfall Feuerwehr Feuerwehreinsatz Opfer

Weiterlesen

Weitere Storys
Kitzbühel Polizeieinsatz Bergung
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote