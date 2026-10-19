Autofahrer (86) will zur Tankstelle – dann kracht es

Zwei schwer beschädigte Autos und ein verletzter Pensionist: Am Sonntagabend kam es auf der Brennerbundesstraße in Steinach am Brenner (Tirol) zu einem Verkehrsunfall.
Eine Autofahrerin versuchte noch, einem entgegenkommenden Wagen auszuweichen. Verhindern konnte sie die Kollision allerdings nicht mehr.
Der Zusammenstoß ereignete sich am Sonntag gegen 18.40 Uhr mitten im Ortsgebiet.
Eine 49-jährige Deutsche war mit ihrem Pkw auf der Brennerbundesstraße in Richtung Norden unterwegs. Gleichzeitig näherte sich ein 86-jähriger Österreicher aus der Gegenrichtung.
Der Pensionist wollte mit seinem Wagen nach links zu einer Tankstelle abbiegen.
Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkte die 49-Jährige ihr Fahrzeug nach rechts. Trotzdem berührten sich die beiden Autos.
Bei dem Unfall wurde der 86-Jährige verletzt. Wie schwer seine Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt.
Die Rettung brachte den Pensionisten zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Hall in Tirol.
Auch die 49-jährige Autofahrerin wollte sich ärztlich untersuchen lassen. Sie gab an, selbstständig ein Krankenhaus aufsuchen zu wollen.
Die Kollision hinterließ an beiden Fahrzeugen beträchtliche Schäden. Sowohl der Wagen des 86-Jährigen als auch das Auto der Deutschen mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.
Ob die 49-Jährige ebenfalls Verletzungen erlitt, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.