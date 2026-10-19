Startseite Österreich Tirol
Das Mordopfer; der Angeklagte (42) mit seinem Anwalt vor Gericht.
Das Mordopfer; der Angeklagte (42) mit seinem Anwalt vor Gericht.
APA Images/privat
Prozessauftakt in Innsbruck

21 Jahre nach Mord – Familienvater weint vor Gericht

21 Jahre nach dem Mord an Studentin Daniela Kammerer (19) steht ein Ex-Studienkollege von ihr Gericht. Unter Tränen beteuerte er nun seine Unschuld.
Von Christian Tomsits
19.10.2026, 13:52
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Viele Jahre war der grausame Tod der Studentin Daniela Kammerer in Innsbruck ungesühnt. Seit Montagmorgen wird in Innsbruck (dem Tatort des Verbrechens vor 21 Jahren) verhandelt.

Frau in Telefonzelle erstochen – Ex-Student vor Gericht

Auf der Anklagebank: Ein heute 42-Jahre alter ehemaliger Studienkollege der 19-Jährigen aus Niederösterreich. Der Mann war extra freiwillig aus Australien angereist, um sich dem Verfahren – das auf sehr wackligen Beinen steht – zu stellen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen
In dieser Telefonzelle wurde die Studentin erstochen.
In dieser Telefonzelle wurde die Studentin erstochen.
ORF

Am 23. Juni 2005 war Daniela Kammerer nach einer Party in einer Telefonzelle bei einem Drogenpark mit zwei Stichen getötet worden. Die Staatsanwaltschaft argumentiert, erst jetzt konnte bei einem Zigarettenstummel beim Tatort die DNA des 42-Jährigen sichergestellt werden.

Der Familienvater und Auswanderer weinte Montag bitter vor Gericht und beteuerte seine Unschuld: "Lassen Sie mich meinen Sohn aufwachsen sehen!" Sein Anwalt Mathias Kapferer betonte nachdrücklich: "Es gibt kein Motiv, das ist alles absurd."

Auch interessant

Daniela (19) getötet – Mordprozess startet im Oktober
Täterin "aufgemuntert" – Freundin (14) muss vor Gericht
Friedhof-Mord – Freundin von 14-Jähriger vor Gericht

Und: "Mein Mandant ist ein harmloser Mensch und war damals ein Studienkollege des Opfers – nicht mehr." Es gäbe einen anderen qualifizierten Tatverdächtigen. Zudem befände sich an den Einstichstellen des T-Shirts des Opfers "DNA eines Mannes, der laut Analyse der DNA-Gutachter aus dem zentralasiatischen Raum stammen muss", so der Jurist. Das Urteil ist für kommenden Freitag geplant, es gilt die Unschuldsvermutung.

ct, Akt. 19.10.2026, 14:04, 19.10.2026, 13:52
Mehr zum Thema
Mord Anklage Tatort Staatsanwaltschaft

Weiterlesen

Weitere Storys
Studenten
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote