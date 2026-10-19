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Die Ermittlungen der Polizei haben zu einem Einbruch zwischen 9. und 12. Oktober geführt.
Die Ermittlungen der Polizei haben zu einem Einbruch zwischen 9. und 12. Oktober geführt.
IMAGO/Depositphotos
Einbruch in Baufirma

Unter Matratzen versteckt – Zoll macht brisanten Fund

Bei einer Kontrolle am Arlberg entdeckten Zollbeamte Baumaschinen in einem Transporter. Die Spur führt in die Schweiz.
Von Österreich Heute
19.10.2026, 10:31
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Verdächtiger Fund am Sonntagabend in Tirol! Gegen 20 Uhr stoppten Zollbeamte an der Mautstelle St. Jakob am Arlberg einen Kleintransporter, der auf der S16 aus Vorarlberg kam. Im Laderaum fanden sie zahlreiche gebrauchte Baumaschinen – einige davon waren unter Bettmatratzen versteckt.

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Spur führt zu Einbruch in der Schweiz

Der 31-jährige Fahrer aus Moldau und sein 33-jähriger Beifahrer aus Rumänien konnten die Herkunft der Geräte laut Polizei nicht glaubhaft erklären. Auf vielen Maschinen klebten Aufkleber einer Schweizer Baufirma. Ermittlungen ergaben, dass dort zwischen dem 9. und 12. Oktober eingebrochen worden war.

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Die beiden Männer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck festgenommen, der Transporter sichergestellt. Ob und wie viele der Maschinen tatsächlich aus dem Einbruch stammen, wird noch ermittelt.

red, 19.10.2026, 10:31
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