Unter Matratzen versteckt – Zoll macht brisanten Fund

Verdächtiger Fund am Sonntagabend in Tirol! Gegen 20 Uhr stoppten Zollbeamte an der Mautstelle St. Jakob am Arlberg einen Kleintransporter, der auf der S16 aus Vorarlberg kam. Im Laderaum fanden sie zahlreiche gebrauchte Baumaschinen – einige davon waren unter Bettmatratzen versteckt.
Der 31-jährige Fahrer aus Moldau und sein 33-jähriger Beifahrer aus Rumänien konnten die Herkunft der Geräte laut Polizei nicht glaubhaft erklären. Auf vielen Maschinen klebten Aufkleber einer Schweizer Baufirma. Ermittlungen ergaben, dass dort zwischen dem 9. und 12. Oktober eingebrochen worden war.
Die beiden Männer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck festgenommen, der Transporter sichergestellt. Ob und wie viele der Maschinen tatsächlich aus dem Einbruch stammen, wird noch ermittelt.