i Die Beamten überprüften einen verdächtigen Fahrzeuglenker. LPD Voraarlberg Jetzt ist Führerschein weg Lenker ohne Gurt, dann erlebt Polizei Überraschung Am Dienstag entdeckten Beamte im Zillertal einen nicht korrekt angegurteten Lenker. Bei der anschließenden Kontrolle staunten sie nicht schlecht. Von Michael Rauhofer-Redl 21.10.2026, 15:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von einem für einen Pkw-Lenker folgenschweren Polizeieinsatz in Zell am Ziller (Bezirk Schwaz berichtet die LPD Tirol am Dienstagnachmittag. Der entsprechende Vorfall ereignete sich in den Morgenstunden.

Gegen 08:30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Mayrhofen im Gemeindegebiet von Zell am Ziller Verkehrskontrollen durch. Dabei stellten sie einen 38-jährigen österreichischen Fahrzeuglenker fest, welcher den Sicherheitsgurt augenscheinlich nicht ordnungsgemäß verwendete.

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Polizisten griffen durch

Nach kurzer Nachfahrt wurde das Fahrzeug auf der Talstraße kurz vor der Auffahrt zur B169 angehalten. Im Zuge der Lenker- und Fahrzeugkontrolle nahmen die Beamten beim Lenker deutlichen Alkoholgeruch wahr.

Ein Alkomattest verlief positiv. Dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.