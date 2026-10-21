i Ein Salzburger ist auf einen Betrüger reingefallen. iStock Achtung vor Ärzten am Telefon Betrugsanrufe ufern aus – Polizei mit dringendem Appell Achtung in Tirol! In Innsbruck und Innsbruck-Land treiben derzeit Telefonbetrüger ihr Unwesen. Mit einer perfiden Masche wollen sie an Geld kommen. Von Michael Rauhofer-Redl 21.10.2026, 15:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Polizei schlägt Alarm! In Innsbruck und im Bezirk Innsbruck-Land kommt es aktuell vermehrt zu betrügerischen Telefonanrufen. Die Täter versuchen dabei, mit einer besonders dreisten Masche an das Geld ihrer Opfer zu gelangen.

Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten, Staatsanwälte oder Kriminalbeamte aus. In anderen Fällen behaupten sie, Ärzte oder Mitarbeiter eines Krankenhauses zu sein. Ihr Ziel ist dabei immer dasselbe: Sie wollen ihre Opfer dazu bringen, Geld zu übergeben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Betrüger fordern Kaution für Angehörige

Besonders perfide: Die Anrufer behaupten, dass für einen Angehörigen dringend eine Kaution bezahlt werden müsse. Damit versuchen sie, die Angerufenen unter Druck zu setzen und zur Übergabe von Bargeld zu bewegen.

Die Täter setzen dabei auf die Sorge um Familienmitglieder. Wer glaubt, dass ein nahestehender Mensch in Schwierigkeiten steckt, soll möglichst rasch reagieren, ohne die Geschichte zu hinterfragen.

Polizei warnt vor Geldübergaben

Die Polizei ruft die Bevölkerung deshalb zu besonderer Vorsicht auf. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte sich keinesfalls zu einer Geldübergabe überreden lassen.

Die Bilder des Tages i ?

Wichtig ist, das Gespräch sofort zu beenden und den betroffenen Angehörigen selbst unter einer bekannten Telefonnummer zu kontaktieren. Auch bei der Polizei kann unter der Nummer 133 nachgefragt werden.

Besonders wichtig: Die echte Polizei fordert am Telefon niemals die Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen als Kaution.

Auch Angehörige sollen gewarnt werden

Die aktuelle Warnung betrifft sowohl die Stadt Innsbruck als auch den gesamten Bezirk Innsbruck-Land. Wie viele Menschen bereits von den Betrügern kontaktiert wurden und ob es zu Geldübergaben gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt.