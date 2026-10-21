Betrugsanrufe ufern aus – Polizei mit dringendem Appell

Die Polizei schlägt Alarm! In Innsbruck und im Bezirk Innsbruck-Land kommt es aktuell vermehrt zu betrügerischen Telefonanrufen. Die Täter versuchen dabei, mit einer besonders dreisten Masche an das Geld ihrer Opfer zu gelangen.
Die Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten, Staatsanwälte oder Kriminalbeamte aus. In anderen Fällen behaupten sie, Ärzte oder Mitarbeiter eines Krankenhauses zu sein. Ihr Ziel ist dabei immer dasselbe: Sie wollen ihre Opfer dazu bringen, Geld zu übergeben.
Besonders perfide: Die Anrufer behaupten, dass für einen Angehörigen dringend eine Kaution bezahlt werden müsse. Damit versuchen sie, die Angerufenen unter Druck zu setzen und zur Übergabe von Bargeld zu bewegen.
Die Täter setzen dabei auf die Sorge um Familienmitglieder. Wer glaubt, dass ein nahestehender Mensch in Schwierigkeiten steckt, soll möglichst rasch reagieren, ohne die Geschichte zu hinterfragen.
Die Polizei ruft die Bevölkerung deshalb zu besonderer Vorsicht auf. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte sich keinesfalls zu einer Geldübergabe überreden lassen.
Wichtig ist, das Gespräch sofort zu beenden und den betroffenen Angehörigen selbst unter einer bekannten Telefonnummer zu kontaktieren. Auch bei der Polizei kann unter der Nummer 133 nachgefragt werden.
Besonders wichtig: Die echte Polizei fordert am Telefon niemals die Übergabe von Bargeld oder Wertgegenständen als Kaution.
Die aktuelle Warnung betrifft sowohl die Stadt Innsbruck als auch den gesamten Bezirk Innsbruck-Land. Wie viele Menschen bereits von den Betrügern kontaktiert wurden und ob es zu Geldübergaben gekommen ist, ist derzeit nicht bekannt.