i iStock (Symbolfoto) Eigentlich kostenlos Betrug mit Kirche – Website verlangt Geld für Austritt Wer in Österreich aus der Kirche austreten will, muss nichts zahlen. Eine neue Internetseite verlangt dafür fast 90 Euro. Konsumentenschützer warnen. Von Österreich Heute 22.10.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer aus der Kirche austreten möchte, kann das in Österreich grundsätzlich kostenlos erledigen. Doch genau daraus versucht eine neue Internetseite offenbar ein Geschäft zu machen. Die Arbeiterkammer Tirol schlägt Alarm: Auf dem Portal "kirchenbeitrag.com" werden für einen vermeintlich einfachen Online-Kirchenaustritt satte 89,90 Euro verlangt.

Besonders ärgerlich: Wer den Dienst nutzt, spart sich nicht einmal den Kontakt mit der zuständigen Behörde. Der Anbieter übernimmt nämlich lediglich die Weiterleitung des Austrittswunsches.

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Rechnung kommt nach Eingabe der Daten

Die Internetseite wurde erst vor wenigen Tagen in den USA registriert. Mit einer rot-weiß-roten Gestaltung beim Logo erweckt sie laut AK Tirol den Eindruck, eine offizielle österreichische Stelle zu sein.

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Wer seine persönlichen Daten in das Onlineformular einträgt, bekommt kurze Zeit später eine Rechnung über 89,90 Euro. Als Rechnungssteller tritt das angebliche US-Unternehmen SmartWay Solutions LLC mit Sitz in Newark im Bundesstaat Delaware auf.

Die angegebene Geschäftsadresse ist laut AK als Standort bekannt, der häufig von Briefkastenfirmen genutzt wird.

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Erste Betroffene haben sich bereits gemeldet

Dass die Masche nicht nur theoretisch funktioniert, zeigen aktuelle Beschwerden. Der Arbeiterkammer Tirol sind innerhalb weniger Tage bereits mehrere Fälle bekannt geworden.

Die Konsumentenschützer warnen deshalb ausdrücklich davor, persönliche Daten auf der Internetseite einzugeben oder für die Weiterleitung eines Kirchenaustritts unnötig Geld auszugeben.